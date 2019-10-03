Глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен ожидает резкое повышение газа в Европе в случае, если Россия и Украина не договорятся по газовому транзиту. Об этом Мерен заявил на Петербургском международном газовом форуме.

Глава Wintershall Dea ждет резкого роста цен на газ в Европе

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