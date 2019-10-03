Энергетика

МонаВистаМонаВистаГлава Wintershall Dea ждет резкого роста цен на газ в Европе

Глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен ожидает резкое повышение газа в Европе в случае, если Россия и Украина не договорятся по газовому транзиту. Об этом Мерен заявил на Петербургском международном газовом форуме.
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Wintershall Dea: Остановка транзита через Украину может поднять цены на газ

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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 16:01, Ашберн
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В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной

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Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер около десяти часов давал показания Конгрессу США.
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Стало известно о новых фактах давления Вашингтона на Зеленского

Собеседники издания не знают, призывал ли Перри возобновить расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, однако, по их данным, он играл активную роль в составлении рекомендаций Вашингтона касательно кадровых решений в новом украинском правительстве.
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Одним из элементов "асимметричного щита сдерживания российской агрессии" должна стать разработка Украиной "дронов-киллеров", считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
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В Москве представили смартфоны вьетнамской компании VinSmart

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