Энергетика
МонаВистаГлава Wintershall Dea ждет резкого роста цен на газ в Европе
Глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен ожидает резкое повышение газа в Европе в случае, если Россия и Украина не договорятся по газовому транзиту. Об этом Мерен заявил на Петербургском международном газовом форуме.
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Глава Wintershall Dea предупредил о подорожании газа при отказе от транзита через Украину
Коммерсантъ03 октября в 03:43
Wintershall Dea: Остановка транзита через Украину может поднять цены на газ
Евразия Daily03 октября в 03:00
В Германии не исключили подорожания газа при провале переговоров о транзите через Украину
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