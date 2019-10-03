Энергетика
МонаВистаГлава Wintershall Dea ждет резкого роста цен на газ в Европе
Глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен ожидает резкое повышение газа в Европе в случае, если Россия и Украина не договорятся по газовому транзиту. Об этом Мерен заявил на Петербургском международном газовом форуме.
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Глава Wintershall Dea предупредил о подорожании газа при отказе от транзита через Украину
Коммерсантъ03 октября в 03:43
В Германии не исключили подорожания газа при провале переговоров о транзите через Украину
Взгляд.ру03 октября в 02:22
Wintershall Dea: Остановка транзита через Украину может поднять цены на газ
Евразия Daily03 октября в 03:00
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Дни.ру 02 октября в 15:26
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