Общество

РБКРБКГлава X5 Retail Group — РБК: «Покупатель стал зарабатывать меньше»

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"Со времен Римской империи ожидания покупателя не изменились" — У классической розницы появилось много конкурентов: сервисы по доставке еды, проекты в сфере foodtech.
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Кино

Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»

Newstracker.ru 21 октября в 10:25
Общество

Бывший подрядчик сочинской олимпиады Ахмед Билалов задержан во Флориде

Экс-глава госкорпорации «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был арестован 22 октября во Флориде, США, сообщает газета The Miami Herald.
REGNUM вчера в 20:35
Политика

Зеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки»

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером отметил, что Украина выполнила свою часть условий для возобновления работы "нормандской четверки".
Народные новости 01:50
Общество

Власти Москвы выделят рекордную сумму на программу «Моя улица»

Изначально "Моя улица" была рассчитана до 2018 года, однако в 2017 году вице-мэр по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков заявил, что программа не закончится никогда.
РБК 00:00
Происшествия

Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы

Следственный комитет РФ 23 октября обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.
REGNUM 04:00
Авто

АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Largus CNG

1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство способных ездить на метане битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.
Автоновости дня 21 октября в 06:33
Армия и оружие

Турция прекращает военную операцию в Сирии

Турецкая операция «Источник мира», которая проводилась на территории Сирии, прекращается.
URA.Ru вчера в 14:01
Единоборства

Конор Макгрегор: Хабиб победит Тони Фергюсона

Конор Макгрегор считает, что Хабиб Нурмагомедов сможет победить Тони Фергюсона в их возможном бою, сообщил ирландец на пресс-конференции в Киеве.
РИА Новости 04:38
Происшествия

Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты

Вести.Ru вчера в 06:36
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Политика

Посол США на Украине дал показания против Трампа

Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Газета.Ru 02:32
Технологии

Опубликовано видео летных испытаний электрического воздушного такси

Стартап-компания Lilium опубликовала видео летных испытаний электрического аэротакси Lilium Jet, которое удалось разогнать до скорости более чем 100 километров в час.
KM.ru 03:28
Общество

Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»

Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
Российская газета 03:22
Происшествия

Один из участников перестрелки в Ростовской области задержан

Один из участников перестрелки в Орловской районе Ростовской области, в результате которой были убиты пять человек, задержан правоохранительными органами, ещё трое остаются в розыске.
REGNUM 02:54
Общество

Ученые опровергли пользу популярного способа оздоровления в старости

Немецкие ученые провели исследование и опровергли пользу популярного способа оздоровления.
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Футбол

Месси назван лучшим футболистом XXI века по версии The Independent

Британское общественно-политическое издание The Independent составило собственный рейтинг Топ-100 лучших футболистов ХХI века.
Вести.Ru вчера в 13:55
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
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Путин заявил, что ОАЭ заинтересованы в проектах России и Египта

Владимир Путин, глава России, отметил заинтересованность Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в совместных проектах РФ и Египта.
NewInform 04:24
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Политика

11 депутатов «Слуги народа» могли получить взятки по $30 тысяч

Ранее украинские СМИ сообщили, что офис президента Украины Владимира Зеленского заподозрил 11 депутатов в получении взяток по 30 тысяч долларов за голос против антикоррупционного законопроекта.
РЕН ТВ 04:36
Авто

На автосалоне в Токио дебютирует обновленная Honda Fit

Honda Fit первого поколения украл сердца поклонников малолитражки еще в 2001 году, а модель четвертого поколения теперь представлена на Tokyo Motor Show-2019.
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Авто

Стартовали продажи самого дешевого кроссовера от Toyota

Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.
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Здоровье

Убрать жир на животе поможет белковый завтрак

Австралийский диетолог Сьюзи Баррел заявила, что белковый завтрак поможет убрать жир на животе и назвала полезные утренние привычки, которые помогут избавиться от лишнего веса.
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Экономика

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 13:42
Футбол

Константин Зырянов: «Если бы в состав попадали лишь самые талантливые футболисты, у нас выросло бы не одно поколение чемпионов мира»

На вопросы пользователей bobsoccer.ru отвечает старший тренер молодежного состава «Зенита» Константин Георгиевич Зырянов.
Bobsoccer вчера в 13:57
Политика

Госдеп США нашёл «дыры» в договорённостях России и Турции по Сирии

В ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената США спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри сделал заявление по поводу достигнутых 22 октября 2019 года договорённостей между Россией и Турцией по региону на северо-востоке Сирии.
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Пять человек насмерть отравились газом под Челябинском

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Новый смартфон iPhone SE 2 запустят в производство в январе 2020 года

В Сети появились слухи о возможном старте производства нового смартфона iPhone SE 2 в начале 2020 года.
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Дибала: в матче с «Локомотивом» вы увидели опыт «Ювентуса»

Газета.Ru вчера в 23:10
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Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой

РБК 21 октября в 15:58
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Игорь Владимирович Шехтерман
Российский предприниматель
Российский предприниматель и топ-менеджер. Главный исполнительный директор, член Правления X5 Retail Group, член Наблюдательного совета Консорциума «Альфа-Групп», член Президиума Ассоциации компаний розничной торговли. Сооснователь компании RosExpert, российского партнера компании Korn Ferry International.
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Римская империя
Республика
Постреспубликанская фаза в развитии древней римской государственности, характерной чертой которой были автократическая форма правления и большие территориальные владения в Европе и Средиземноморье. Единственное государство в истории, которому принадлежало всё побережье Средиземного моря. Хронологические рамки существования Римской империи охватывают период времени с правления первого императора Октавиана Августа до раздела империи на Западную и Восточную и последующего падения Западной Римской империи, то есть с 27 года до н. э. по 476 год. Восточная часть Римской империи с центром в Константинополе существовала ещё 977 лет - до 1453 года.
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