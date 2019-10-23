Общество
РБКГлава X5 Retail Group — РБК: «Покупатель стал зарабатывать меньше»
"Со времен Римской империи ожидания покупателя не изменились" — У классической розницы появилось много конкурентов: сервисы по доставке еды, проекты в сфере foodtech.
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Кино
Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»
Общество
Бывший подрядчик сочинской олимпиады Ахмед Билалов задержан во Флориде
Экс-глава госкорпорации «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был арестован 22 октября во Флориде, США, сообщает газета The Miami Herald.
Политика
Зеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки»
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером отметил, что Украина выполнила свою часть условий для возобновления работы "нормандской четверки".
Общество
Власти Москвы выделят рекордную сумму на программу «Моя улица»
Изначально "Моя улица" была рассчитана до 2018 года, однако в 2017 году вице-мэр по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков заявил, что программа не закончится никогда.
Происшествия
Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы
Следственный комитет РФ 23 октября обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.
Авто
АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Largus CNG
1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство способных ездить на метане битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.
Армия и оружие
Турция прекращает военную операцию в Сирии
Турецкая операция «Источник мира», которая проводилась на территории Сирии, прекращается.
Единоборства
Конор Макгрегор: Хабиб победит Тони Фергюсона
Конор Макгрегор считает, что Хабиб Нурмагомедов сможет победить Тони Фергюсона в их возможном бою, сообщил ирландец на пресс-конференции в Киеве.
Происшествия
Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
Политика
Посол США на Украине дал показания против Трампа
Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Технологии
Опубликовано видео летных испытаний электрического воздушного такси
Стартап-компания Lilium опубликовала видео летных испытаний электрического аэротакси Lilium Jet, которое удалось разогнать до скорости более чем 100 километров в час.
Общество
Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»
Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
Происшествия
Один из участников перестрелки в Ростовской области задержан
Один из участников перестрелки в Орловской районе Ростовской области, в результате которой были убиты пять человек, задержан правоохранительными органами, ещё трое остаются в розыске.
Общество
Ученые опровергли пользу популярного способа оздоровления в старости
Немецкие ученые провели исследование и опровергли пользу популярного способа оздоровления.
Футбол
Месси назван лучшим футболистом XXI века по версии The Independent
Британское общественно-политическое издание The Independent составило собственный рейтинг Топ-100 лучших футболистов ХХI века.
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Политика
Путин заявил, что ОАЭ заинтересованы в проектах России и Египта
Владимир Путин, глава России, отметил заинтересованность Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в совместных проектах РФ и Египта.
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Политика
11 депутатов «Слуги народа» могли получить взятки по $30 тысяч
Ранее украинские СМИ сообщили, что офис президента Украины Владимира Зеленского заподозрил 11 депутатов в получении взяток по 30 тысяч долларов за голос против антикоррупционного законопроекта.
Авто
На автосалоне в Токио дебютирует обновленная Honda Fit
Honda Fit первого поколения украл сердца поклонников малолитражки еще в 2001 году, а модель четвертого поколения теперь представлена на Tokyo Motor Show-2019.
Авто
Стартовали продажи самого дешевого кроссовера от Toyota
Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.
Здоровье
Убрать жир на животе поможет белковый завтрак
Австралийский диетолог Сьюзи Баррел заявила, что белковый завтрак поможет убрать жир на животе и назвала полезные утренние привычки, которые помогут избавиться от лишнего веса.
Экономика
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Футбол
Константин Зырянов: «Если бы в состав попадали лишь самые талантливые футболисты, у нас выросло бы не одно поколение чемпионов мира»
На вопросы пользователей bobsoccer.ru отвечает старший тренер молодежного состава «Зенита» Константин Георгиевич Зырянов.
Политика
Госдеп США нашёл «дыры» в договорённостях России и Турции по Сирии
В ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената США спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри сделал заявление по поводу достигнутых 22 октября 2019 года договорённостей между Россией и Турцией по региону на северо-востоке Сирии.
Гаджеты
Новый смартфон iPhone SE 2 запустят в производство в январе 2020 года
В Сети появились слухи о возможном старте производства нового смартфона iPhone SE 2 в начале 2020 года.
Футбол
Дибала: в матче с «Локомотивом» вы увидели опыт «Ювентуса»
Общество