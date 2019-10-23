Общество
РБКГлава X5 Retail Group — РБК: «Покупатель стал зарабатывать меньше»
"Со времен Римской империи ожидания покупателя не изменились" — У классической розницы появилось много конкурентов: сервисы по доставке еды, проекты в сфере foodtech.
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Глава X5 Retail Group: Покупатель стал зарабатывать меньше, но не хочет готовить
Деловой квартал (Екатеринбург)06:41
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Армия и оружие
Переброшенные из Сирии в Ирак военные США покинут страну через месяц
Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари заявил, что американские военнослужащие, передислоцированные из северо-восточных районов Сирии, покинут иракскую территорию в течение четырех недель.
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Общество
Визитка Путина за два миллиона рублей обнаружена в продаже
Старую визитку президента России Владимира Путина выставили на продажу за два миллиона рублей. Объявление появилось на платформе Avito.
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Общество
Испытательные заезды грузовых поездов прошли на Крымском мосту
Приемочные испытания моста пройдут в конце года и будут предварять запуск движения поездов, пишет RT.
Общество
Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
Использование декларации об амнистии капитала в уголовных делах вопреки заверениям властей может стать распространенной практикой.
Футбол
«Ювентус» победил «Локомотив» в матче Лиги чемпионов
Московский "Локомотив" потерпел поражение от "Ювентуса" в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Армия и оружие
Российская военная полиция прибыла на турецко-сирийскую границу
Колонна российской военной полиции, в соответствии с сочинскими договоренностями Москвы и Анкары, прибыла в сирийский город Кобани на границе с Турцией, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.
Футбол
«Зенит» определился с формой на матч с «РБ Лейпциг»
Сегодня, 23 октября, в немецком Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Зенит».
Здоровье
В Тверской области планируют масштабный ремонт районных больниц
В программу ремонта до 2024 года включено 226 медицинских объектов в 53 учреждениях здравоохранения Тверской области.
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
Происшествия
В Ангарске водитель переехал пенсионерку и скрылся с места ДТП
Технологии
Создан кожаный чехол для смартфона, реагирующий на щекотку
Происшествия
В Петербурге две иномарки после ДТП врезались в толпу пешеходов
Два легковых автомобиля - Volkswagen Polo и Renault - столкнулись на Лермонтовском проспекте Санкт-Петербурга, после чего врезались в толпу пешеходов.
Политика
Путин заявил о намерении наращивать российское присутствие в Африке
В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия–Африка.
Экономика
Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета на 2020 год
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Экономика
Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа
Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа.
Происшествия
Двух женщин-полицейских сбили на дороге в центре Москвы
Водитель автомобиля-погрузчика сбил двух сотрудниц полиции на обочине дороги в центре Москвы.
Хоккей
Овечкин встретил своего кумира в Калгари
Флери выступал в НХЛ с 1988 по 2003 год в составе «Калгари», «Колорадо», «Рейнджерс» и «Чикаго», проведя в общей сложности 1161 матч на позиции крайнего форварда и набрав 1167 (489+678) очков.
Происшествия
Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области
Политика
Зеленский обсудил «формулу Штайнмайера» со Штайнмайером
Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с рабочим визитом в Японии, встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
Шоу-бизнес
Бочкарева пожаловалась на травлю
Спорт
Бельгийская чемпионка Паралимпиады Марике Верворт совершила эвтаназию
Чемпионка Паралимпиады из Бельгии Марике Верворт совершила эвтаназию — спортсменка добровольно ушла из жизни вчера, 22 октября.
Политика
Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе
Члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подозреваемые во взяточничестве, должны пройти проверку на детекторе лжи, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
Происшествия
В Москве таксист не пропустил скорую и угрожал ее водителю ножом
Таксист в Москве не пропустил автомобиль "скорой помощи" с включенными световыми спецсигналами, а затем стал угрожать ее водителю ножом, сообщается на сайте столичного ГУМВД России.
Армия и оружие
На Украине показали новую снайперскую винтовку собственной разработки UAR-10
На Украине презентовали новую снайперскую винтовку UAR-10, принятую на вооружение украинской армии в конце 2017 года.
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Экономика
Глава Kinross заявил об интересе инвесторов к добыче золота в России
Канадская Kinross Gold, один из крупнейших в мире производителей золота, открыта к партнерству по добыче золота в России, в том числе и по новому проекту компании — месторождению Чульбаткан в Хабаровском крае, заявил РБК ее президент и главный исполнительный директор Пол Роллинсон.
Общество