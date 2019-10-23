Общество

РБКРБКГлава X5 Retail Group — РБК: «Покупатель стал зарабатывать меньше»

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"Со времен Римской империи ожидания покупателя не изменились" — У классической розницы появилось много конкурентов: сервисы по доставке еды, проекты в сфере foodtech.
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Глава X5 Retail Group — РБК: «Покупатель стал зарабатывать меньше»

РБК03:00

Глава X5 Retail Group: Покупатель стал зарабатывать меньше, но не хочет готовить

Деловой квартал (Екатеринбург)06:41
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Приемочные испытания моста пройдут в конце года и будут предварять запуск движения поездов, пишет RT.
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