Общество
РБКГлава X5 Retail Group — РБК: «Покупатель стал зарабатывать меньше»
"Со времен Римской империи ожидания покупателя не изменились" — У классической розницы появилось много конкурентов: сервисы по доставке еды, проекты в сфере foodtech.
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Политика
Россия и Египет могут восстановить авиасообщение
Проблему восстановления авиасообщения планируется разрешить в самое ближайшее время.
Армия и оружие
Турция заявила об окончании военной операции в Сирии
Как сообщает сейчас агентство наступление турецких войск в Сирии полностью прекращено.
Авто
Nissan представил концепт электрического кроссовера Nissan Aria
Японский автомобильный гигант Nissan официально представил публике концептуальную версию электрического кроссовера Nissan Ariya.
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
Экономика
РЖД оценила ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород в 2,3 трлн рублей
Согласно расчетам госкомпании, сумма в 2,295 трлн руб. складывается следующим образом: в 1,59 трлн руб. РЖД оценила участок Санкт-Петербург – Москва протяженностью 659 км, в 530 млрд руб. – участок Москва – Нижний Новгород протяженностью 421 км и еще 30,6 млрд руб. предлагается потратить на проектирование петербуржского участка.
Здоровье
В Челябинскую область привезли колбасу с африканской чумой свиней
Происшествия
Два человека задержаны после перестрелки в Ростовской области
Сотрудники полиции задержали двух человек после перестрелки в Ростовской области, сообщает 23 октября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествия
Сестра погибшего футболиста Вшикова обвинила полицию в смерти брата
Космос
В РАН рассказали о возможных жителях Венеры
Каких существ разглядели на Венере российские ученые, почему к их открытиям скептически относятся коллеги и где искать жизнь в Солнечной системе, "Газете.Ru" рассказал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института катализа им. Борескова Сибирского отделения РАН Валерий Снытников.
Политика
Масляков упрекнул Зеленского за назначение КВН-щиков на важные посты
Советский и российский телеведущий, ведущий телешоу КВН Александр Масляков упрекнул действующего президента Украины Владимира Зеленского в неправильном подборе людей на важные посты.
Общество
Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали
Елена Малышева попала в больницу с гипертоническим кризом. Об этом телеведущая сообщила в Instagram-сторис, снятом в машине скорой помощи.
Единоборства
Соперником Волкова на турнире UFC в Москве может стать экс-футболист
Бывший игрок в американский в футбол, ныне боец смешанных единоборств (ММА) американец Грег Харди хочет провести бой с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве 9 ноября, сообщает MMA Junkie.
Происшествия
Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Общество
Бывший подрядчик сочинской олимпиады Ахмед Билалов задержан во Флориде
Экс-глава госкорпорации «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был арестован 22 октября во Флориде, США, сообщает газета The Miami Herald.
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк оставила публикацию в блоге после долгого молчания
В настоящее время большой интерес подписчиков вызывают блог самой звезды сериала «Моя прекрасная няня» в «Инстаграме», страница в ее поддержку в той же соцсети, а также публикации членов ее семьи.
Политика
Россия поставит в Африку оружие на четыре миллиарда долларов
Россия в этом году планирует поставить в Африку вооружение на четыре миллиарда долларов, сообщил РИА Новости в ходе форума "Россия-Африка" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Общество
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Общество
Железнодорожную часть Крымского моста испытывают тяжелой нагрузкой
Фактически испытываем растягивающие и сжимающие напряжения, которые будут возникать во время эксплуатации железнодорожной части моста.
Политика
В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
Происшествия
На Урале пропала 14-летняя девочка
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Происшествия
Владелица польской фирмы выбросила умирающего украинца на улицу
В Польше владелица фирмы выбросила на улице умирающего работника, об этом сообщает телеканал ТСН.
Шоу-бизнес
Пугачева приготовила обед и ужин для Бориса Рубиновского
Продюсер выразил свою благодарность Максиму Галкину за экскурсию по дому и веселые беседы, а Аллу Пугачеву поблагодарил за невероятный ужин и обед, которые были приготовлены певицей.
Спорт
В США приняли закон Родченкова о допинговом сговоре
Палата представителей конгресса США приняла закон Родченкова об уголовной ответственности в отношении людей, причастных к сговору с целью использования допинга в спорте.