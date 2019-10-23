Общество

РБКРБКГлава X5 Retail Group — РБК: «Покупатель стал зарабатывать меньше»

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"Со времен Римской империи ожидания покупателя не изменились" — У классической розницы появилось много конкурентов: сервисы по доставке еды, проекты в сфере foodtech.
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Политика

Россия и Египет могут восстановить авиасообщение

Проблему восстановления авиасообщения планируется разрешить в самое ближайшее время.
Mockva.ru 21 октября в 08:54
Армия и оружие

Турция заявила об окончании военной операции в Сирии

Как сообщает сейчас агентство наступление турецких войск в Сирии полностью прекращено.
Новостной фронт вчера в 22:34
Авто

Nissan представил концепт электрического кроссовера Nissan Aria

Японский автомобильный гигант Nissan официально представил публике концептуальную версию электрического кроссовера Nissan Ariya.
Rusargument 04:34
Происшествия

В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие

Газета.Ru вчера в 17:29
Экономика

РЖД оценила ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород в 2,3 трлн рублей

Согласно расчетам госкомпании, сумма в 2,295 трлн руб. складывается следующим образом: в 1,59 трлн руб. РЖД оценила участок Санкт-Петербург – Москва протяженностью 659 км, в 530 млрд руб. – участок Москва – Нижний Новгород протяженностью 421 км и еще 30,6 млрд руб. предлагается потратить на проектирование петербуржского участка.
Ведомости 01:13
Здоровье

В Челябинскую область привезли колбасу с африканской чумой свиней

Эхо Москвы в Челябинске 02:35
Происшествия

Два человека задержаны после перестрелки в Ростовской области

Сотрудники полиции задержали двух человек после перестрелки в Ростовской области, сообщает 23 октября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
REGNUM 03:38
Происшествия

Сестра погибшего футболиста Вшикова обвинила полицию в смерти брата

RT на русском вчера в 07:57
Происшествия

Пять человек насмерть отравились газом под Челябинском

Известия 03:14
Космос

В РАН рассказали о возможных жителях Венеры

Каких существ разглядели на Венере российские ученые, почему к их открытиям скептически относятся коллеги и где искать жизнь в Солнечной системе, "Газете.Ru" рассказал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института катализа им. Борескова Сибирского отделения РАН Валерий Снытников.
Газета.Ru 20 октября в 06:35
Политика

Масляков упрекнул Зеленского за назначение КВН-щиков на важные посты

Советский и российский телеведущий, ведущий телешоу КВН Александр Масляков упрекнул действующего президента Украины Владимира Зеленского в неправильном подборе людей на важные посты.
URA.Ru вчера в 10:27
Общество

Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали

Елена Малышева попала в больницу с гипертоническим кризом. Об этом телеведущая сообщила в Instagram-сторис, снятом в машине скорой помощи.
Lenta.ru 02:31
Единоборства

Соперником Волкова на турнире UFC в Москве может стать экс-футболист

Бывший игрок в американский в футбол, ныне боец смешанных единоборств (ММА) американец Грег Харди хочет провести бой с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве 9 ноября, сообщает MMA Junkie.
РИА Новости вчера в 18:50
Происшествия

Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты

Вести.Ru вчера в 06:36
Экономика

Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Общество

Бывший подрядчик сочинской олимпиады Ахмед Билалов задержан во Флориде

Экс-глава госкорпорации «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был арестован 22 октября во Флориде, США, сообщает газета The Miami Herald.
REGNUM вчера в 20:35
Шоу-бизнес

Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет

Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости 21 октября в 22:41
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк оставила публикацию в блоге после долгого молчания

В настоящее время большой интерес подписчиков вызывают блог самой звезды сериала «Моя прекрасная няня» в «Инстаграме», страница в ее поддержку в той же соцсети, а также публикации членов ее семьи.
Суть событий 04:04
Политика

Россия поставит в Африку оружие на четыре миллиарда долларов

Россия в этом году планирует поставить в Африку вооружение на четыре миллиарда долларов, сообщил РИА Новости в ходе форума "Россия-Африка" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
РИА Новости 04:23
Шоу-бизнес

Бузова купила квартиру за 120 миллионов

Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
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Общество

Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента

Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ вчера в 10:56
Общество

Железнодорожную часть Крымского моста испытывают тяжелой нагрузкой

Фактически испытываем растягивающие и сжимающие напряжения, которые будут возникать во время эксплуатации железнодорожной части моста.
Dorinfo.ru 03:42
Политика

В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
RT на русском 03:46
Киберспорт

В Dota 2 вышла сокровищница с редкими сетами на Clinkz и Dark Willow

CyberSport.ru 02:00
Происшествия

На Урале пропала 14-летняя девочка

Вести.Ru 03:55
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Происшествия

Владелица польской фирмы выбросила умирающего украинца на улицу

В Польше владелица фирмы выбросила на улице умирающего работника, об этом сообщает телеканал ТСН.
РИА Новости вчера в 17:50
Шоу-бизнес

Пугачева приготовила обед и ужин для Бориса Рубиновского

Продюсер выразил свою благодарность Максиму Галкину за экскурсию по дому и веселые беседы, а Аллу Пугачеву поблагодарил за невероятный ужин и обед, которые были приготовлены певицей.
Территория новостей вчера в 10:32
Спорт

В США приняли закон Родченкова о допинговом сговоре

Палата представителей конгресса США приняла закон Родченкова об уголовной ответственности в отношении людей, причастных к сговору с целью использования допинга в спорте.
RT на русском 03:24
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Игорь Владимирович Шехтерман
Российский предприниматель
Российский предприниматель и топ-менеджер. Главный исполнительный директор, член Правления X5 Retail Group, член Наблюдательного совета Консорциума «Альфа-Групп», член Президиума Ассоциации компаний розничной торговли. Сооснователь компании RosExpert, российского партнера компании Korn Ferry International.
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Римская империя
Республика
Постреспубликанская фаза в развитии древней римской государственности, характерной чертой которой были автократическая форма правления и большие территориальные владения в Европе и Средиземноморье. Единственное государство в истории, которому принадлежало всё побережье Средиземного моря. Хронологические рамки существования Римской империи охватывают период времени с правления первого императора Октавиана Августа до раздела империи на Западную и Восточную и последующего падения Западной Римской империи, то есть с 27 года до н. э. по 476 год. Восточная часть Римской империи с центром в Константинополе существовала ещё 977 лет - до 1453 года.
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