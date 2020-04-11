Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаГлава Якутии из-за коронавируса ввел карантин в городе Алдан

Глава Якутии Айсен Николаев с 00 часов 12 апреля 2020года ввел на территории города Алдан карантин. Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, ограничительное мероприятие вводится для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
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В Алдан привезли пять аппаратов ИВЛ

ИА ЯСИА03:10

В якутском Алдане с пятью больными COVID-19 введен карантин

РЕН ТВвчера в 20:54

Глава Якутии ввел полный карантин в городе Алдан

РБК00:15

Власти Якутии ограничили въезд в город Алдан

Коммерсантъвчера в 21:41

В Алданскую больницу дополнительно доставили 5 аппаратов ИВЛ

Якутия Daily02:44

Глава Якутии ввел карантин в городе Алдан

РИА Новостивчера в 19:05

С небом в сердце. История развития авиации в Алдане

Ulus.media10 апреля в 22:10
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Здоровье

Перенесшие коронавирус люди могут быть заразными в течение пяти недель

«Чем дольше пациент находится в тяжелом состоянии, тем дольше он выделяет вирус в окружающую среду, то есть пациенты, которые находились в критическом состоянии, они могут выделять коронавирус до пяти недель даже после исчезновения клинических признаков пневмонии», - сказал специалист в эфире телеканала «Россия-1».
ТК Звезда вчера в 22:03
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Религия

Православные христиане отмечают Вербное воскресенье

ТАСС 03:36
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Общество

За сутки в России зафиксировано 2186 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 2186 случаев новой коронавирусной инфекции в 52 регионах.
Газета Кемерова 03:43
Общество

Ведущий эпидемиолог КНР предсказал переломную точку в пандемии

Развитие эпидемиологической ситуации с коронавирусом в мире будет продолжаться еще минимум две недели, сообщил ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань.
Народные новости 02:30
6
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
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Общество

В Москве вводят пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru 10 апреля в 12:54
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Общество

Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации

Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией.
RT на русском 03:01
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Происшествия

В Тульской области подтверждены новые случаи коронавируса

Сегодня в Тульской области подтверждены три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Тульские Известия 03:41
1
Общество

Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России

Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
REGNUM 01:34
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Происшествия

В Иркутске из психиатрической больницы сбежали шесть пациентов

РИА Новости 00:29
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Общество

Оперштаб обновил статистику по Подмосковью

В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru вчера в 10:58
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Общество

Умер политолог Александр Некрасов

Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС вчера в 05:45
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Происшествия

В Ленобласти нелегальный хостел закрыли на карантин

Нелегальный хостел в Ленинградской области закрыли на карантин, у 14 жильцов взяты анализы на новую коронавирусную инфекцию, сообщают власти региона.
РИА Новости вчера в 14:59
7
Общество

США вышли на первое место по числу жертв коронавируса

Число жертв коронавируса COVID-19 в США составило 18 860.
RT на русском вчера в 13:42
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Здоровье

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
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Происшествия

Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии выбросил несколько столбов пепла

По ее данным, первый столб дыма и раскаленного пепла вулкан выбросил на высоту более чем 200 метров.
ТАСС вчера в 05:30
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Происшествия

Число пациентов больницы в Коммунарке превысило 500

Число пациентов, которые находятся на лечении в больнице №40 в Коммунарке, достигло 503, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.
Коммерсантъ 03:23
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц.
Вести.Ru 00:49
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Общество

Из Токио в Москву вылетел вывозной рейс со 179 россиянами

Вывозной рейс «Аэрофлота» со 179 россиянами на борту вылетел из Токио в Москву. Об этом сообщает посольство РФ в Японии.
НТВ 02:43
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Политика

Зеленский заявил, что устал от борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что устал в борьбе с распространением коронавируса, однако не намерен сдаваться.
РИА Новости вчера в 23:40
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Общество

В Москве еще 188 человек вылечились от коронавируса

Комсомольская правда 03:05
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Кино

Тайка Вайтити рассказал о новом фильме «Тор: Любовь и гром»

Культуромания 10 апреля в 10:42
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Общество

В Кремле допустили перенос парада Победы

Газета.Ru вчера в 11:24
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Общество

Правительство утвердило порядок выплат семьям с детьми до трех лет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок ежемесячных выплат семьям с детьми до трех лет, имеющим право на материнский капитал.
Аргументы и Факты 10 апреля в 09:11
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Наука

На моделировании показали, как при кашле распространяется коронавирус

Финским ученым удалось смоделировать трехмерную модель непосредственного момента кашля зараженного и дальнейших процессов, в частности – траекторию движения вирусов в условиях пересеченного пространства.
Live24 вчера в 04:44
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Общество

Гидрометцентр предупреждает об аномально холодной погоде в регионах

Температура ниже климатической нормы ожидает ряд российских регионов на следующей неделе, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Газета.Ru 01:56
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Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Белоруссии превысило две тысячи

Всего на стационарном лечении находятся более 2 тысяч человек. В Минздраве отмечают, что большинство зараженных легко переносят болезнь.
Live24 вчера в 08:04
3
Общество

Экс-игрок ЦСКА Рахимич оценил силу водки в борьбе против коронавируса

Экс-игрок столичного ЦСКА Элвер Рахимич оценил силу водки в борьбе против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Sport.avaz.ba.
Газета.Ru 02:59
Армия и оружие

Авианосцы НАТО могут надолго выйти из строя из-за коронавируса

На четырех американских авианосцах обнаружены заболевшие коронавирусом.
Аргументы недели 10 апреля в 11:27
Футбол

Известный тренер считает уровень футбола в Белоруссии выше российского

Известный тренер Сергей Ташуев сравнил чемпионаты в России и Белоруссии, передает "Трибуна".
Газета.Ru вчера в 20:50
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