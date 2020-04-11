Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаГлава Якутии из-за коронавируса ввел карантин в городе Алдан

Глава Якутии Айсен Николаев с 00 часов 12 апреля 2020года ввел на территории города Алдан карантин. Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, ограничительное мероприятие вводится для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
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Выезд и въезд в Алдан ограничены

SakhaPress.ru22:03

Власти Якутии ограничили въезд в город Алдан

Коммерсантъ21:41

С небом в сердце. История развития авиации в Алдане

Ulus.mediaвчера в 22:10

Глава Якутии об осложнении ситуации и принятых мерах в Алданском районе из-за коронавируса

ИА ЯСИА20:30

Глава Якутии ввел карантин в городе Алдан

РИА Новости19:05

Карантин из-за коронавируса введен в якутском городе Алдан, где заражены пять человек

Интерфакс - Россия15:04

В якутском Алдане с пятью больными COVID-19 введен карантин

РЕН ТВ20:54
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Общество

В Кремле допустили перенос парада Победы

Газета.Ru 11:24
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Кино

Тэхён мог сыграть Гарри Поттера

Popcake 12:33
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МИД Чехии прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

МИД Чехии считает, что демонтаж памятника маршалу Коневу не противоречит договору о дружественных отношениях и сотрудничестве с РФ, говорится в заявлении дипведомства на его сайте.
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Как Лукашенко хотел при помощи Китая стать лидером Восточной Европы

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Общество

Малышева рассказала, как не заразиться коронавирусом через еду

Врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, следует ли опасаться еды, которую приготовил зараженный коронавирусом повар.
РИА Новости 19:37
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Общество

На всех въездах в Москву работают наряды полиции

«На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.
RT на русском 08:45
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Шоу-бизнес

Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
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Футбол

Известный тренер считает уровень футбола в Белоруссии выше российского

Известный тренер Сергей Ташуев сравнил чемпионаты в России и Белоруссии, передает "Трибуна".
Газета.Ru 20:50
Общество

Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

РИА Новости 11:50
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Наука

Ученые рассказали об уязвимости курильщиков перед коронавирусом

Слово и Дело 12:34
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Политика

Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США

Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета 18:00
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Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

RT на русском 16:47
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Общество

Академик РАН назвал самый ранний срок окончания пандемии коронавируса

При самом оптимистичном варианте развития событий эпидемия коронавирусной инфекции в России закончится не раньше июня.
Профиль 11:35
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Экономика

Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК вчера в 08:49
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Общество

В Китае коронавирус выявлен еще у 40 прибывших из России

Все заразившиеся прибыли из России. Как сообщил Госкомздрав КНР, всего за сутки в материковом Китае выявлено 63 случая заражения вирусом.
Коммерсантъ 09 апреля в 02:45
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Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
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Транспорт

В Москве начнут действовать штрафы для нарушивших изоляцию водителей

Введение цифровых пропусков для перемещения по городу и области власти Москвы и Подмосковья объясняют ухудшением ситуации с коронавирусом.
Эхо Москвы 20:07
Общество

Въезд и выезд из-за коронавируса ограничат в Красноярске

Указ губернатора Красноярского края «О введении ограничительных мероприятий на территории города Красноярска и отдельных муниципальных образований Красноярского края» был подписан 10 апреля.
Kursk.com 10:10
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Общество

Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 06:12
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Общество

Борис Джонсон поблагодарил медиков за спасение своей жизни

Больной COVID-19 премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что обязан жизнью заботящимся о нем медикам, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление премьер-министра друзьям.
РИА Новости 17:47
Культура

Все звезды «Сватов» снимутся в седьмом сезоне сериала

Поклонники сериала Сваты смогут увидеть в седьмом сезоне всех полюбившихся им героев, пообещала актриса Анна Кошмал, играющая в ситкоме Женю Ковалеву.
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Космос

Россия заберет себе обратно три бракованных «Протон-М»

Источник рассказал, что две бракованных ракеты по железной дороге уже направлены в Москву, а третий носитель будет отправлен позднее.
Lenta.ru вчера в 13:12
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована в больницу Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 11 апреля 2020, 22:12 — REGNUM Российская певица Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована в одну из больниц города Санкт-Петербурга.
REGNUM 15:12
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Происшествия

В Индонезии произошло извержение вулкана Анак-Кракатау

Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии выбросил несколько столбов пепла и дыма высотой в полкилометра.
Газета.Ru 07:08
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Политика

В Белоруссии раскритиковали помощь России в борьбе с коронавирусом

Глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей выступил с заявлением, в котором опроверг слова пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, о якобы направленной Белоруссии помощи.
Avia.pro 21:18
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Экономика

Мировая экономика может потерять более $5 триллионов из-за пандемии

Пандемия коронавируса может лишить мировую экономику более чем $5 триллионов в ближайшие два года, что превышает годовой объем производства Японии, пишет Bloomberg.
Вести.Ru 09 апреля в 06:25
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Происшествия

Ночью в Приамурье искали двух девочек

В поселке Серышево сегодня ночью искали двух девочек 7 и 9 лет. Дети отправились за вербой, но домой так и не вернулись.
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Рик Граймс появится в спин-оффе «Ходячих мертвецов»

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Телеканал 360° вчера в 10:18
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Общество

Рогозин ответил Маску на заявление о многоразовых ракетах

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на слова главы компании SpaceX Илона Маска об отсутствии многоразовых ракет у России.
ТАСС 10:20
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