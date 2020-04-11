Коронавирус
Российская газетаГлава Якутии из-за коронавируса ввел карантин в городе Алдан
Глава Якутии Айсен Николаев с 00 часов 12 апреля 2020года ввел на территории города Алдан карантин. Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, ограничительное мероприятие вводится для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
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Карантин из-за коронавируса введен в якутском городе Алдан, где заражены пять человек
Интерфакс - Россия15:04
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