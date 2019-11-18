Общество
Ведомости«Ъ»: Путин поддержал проект строительства моста через Лену в Якутии
Президент Владимир Путин поддержал проект строительства автомобильного мостового перехода через реку Лену в районе Якутска, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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Общество
В ГИБДД объяснили высокую смертность на дорогах размерами России
Глава ГИБДД РФ Михаил Черников объяснил перечисленные в ООН причины высокой смертности на дорогах России размерами нашей страны.
Политика
Ляшко вручили подозрение за драку с соратником Зеленского
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко получил от прокурора уведомление о подозрении за драку с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
Политика
Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей
Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.
Политика
Порошенко увидел в своем преследовании российский заказ
Еще одну причину предъявления подозрений экс-президент увидел в стремлении главы Госбюро расследований (ГБР) Романа Трубы зацепиться за «кресло, что быстро ускользает».
Политика
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
Общество
Минобороны намерено взыскать с РКЦ «Прогресс» более 2 млрд рублей
Министерство обороны РФ подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании более 2,1 млрд руб. с самарского ракетно-космического центра «Прогресс».
Общество
Умер российский писатель Игорь Сахновский
Общество
Обвинившие Егора Крида в сатанизме эксперты лишены аккредитации
Роскомнадзор на 120 дней приостановил аккредитацию экспертов, проанализировавших творчество рэпера Егора Крида, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
Музыка
Новый клип Little Big собрал более 4 млн просмотров всего за полдня
Клип российской группы Little Big, именуемый Go Bananas, всего за полдня набрал более 4 млн просмотров на видеохостинге Youtube.
Общество
Владелец толстого кота может стать акционером «Аэрофлота»
Михаилу Галину, владельцу кота Виктора, которого не хотели пускать в салон самолета на рейсе "Аэрофлота", предложили стать акционером авиакомпании.
Футбол
Цорн: «Спартак» хочет выиграть к своему столетию один-два трофея
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн высказался о перестройке в клубе, а также назвал цель команды к 2022 году, когда красно-белым исполнится 100 лет.
Автоспорт
Сайнс стал третьим благодаря штрафу Хэмилтона
Транспорт
Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга может стать дешевле
В Екатеринбурге председатель гордумы Игорь Володин обратил внимание на стоимость проезда в общественном транспорте пассажиров с «Е-картой».
Здоровье
Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог
Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
Происшествия
Фигурант «московского дела» Новиков признал вину
Тверской районный суд Москвы 18 ноября начал рассмотрение дела 32-летнего стоматолога Павла Новикова.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Общество
Захваченного боевиками ИГ россиянина признали погибшим
Экономика
ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу
С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Общество
В правительстве оценили идею сократить время продажи алкоголя
В правительстве не считают необходимым рассматривать обращение об изменении времени продажи алкоголя.
Общество
Депутат Горелкин отзовет законопроект о значимых интернет-ресурсах
Депутат Госдумы Антон Горелкин отзовет из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах, сообщил он в своем Telegram-канале.
Общество
Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории
На юге Западной Сибири (в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях) в начале недели ожидается кратковременное повышение температуры.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Культура
На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
Технологии
Разработчики устранили просчет в конструкции крупнейшего авиадвигателя
Американская компания GE Aviation устранила просчет в конструкции двигателя GE9X, крупнейшей в мире авиационной силовой установки.
Происшествия
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Экономика
РБК узнал сумму контрактов на 175 самолетов МС-21
Политика
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
Наука
Кофе может продлить жизнь человека
Специалисты рассказали, что в составе кофе содержатся антиоксиданты, которые борются с воспалениями в организме и продлевают жизнь человека.