Президент Владимир Путин поддержал проект строительства автомобильного мостового перехода через реку Лену в районе Якутска, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Ъ»: Путин поддержал проект строительства моста через Лену в Якутии

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