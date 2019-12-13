Экономика

КомпанияКомпанияГлава Якутии сообщил о риске срыва «Мечелом» инвестпроекта по Эльге

«Мечел» Игоря Зюзина может нарушить условия инвестиционного проекта по Эльгинскому месторождению и лишиться налоговых льгот. Об сообщает РБК со ссылкой на главу Якутии Айсена Николаева. Добыча угля по итогам года едва достигнет пяти миллионов тонн вместо запланированных 20 миллионов.
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Глава Якутии заявил о риске срыва инвестконтракта «Мечела» по Эльге

«Мечел» Игоря Зюзина как участник регионального инвестиционного проекта должен обеспечить выполнение инвестиционной декларации и вложить значительную сумму в развитие Эльгинского месторождения за пятилетний период, заявил РБК глава Республики Якутия Айсен Николаев.
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