Коронавирус
РИА НовостиГлава Якутии ввел карантин в городе Алдан
Глава Якутии Айсен Николаев ввел карантин в городе Алдан, где выявлены пять больных COVID-19, а 80 контактировавших помещены в обсерватор, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
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Министерство ЖКХ и энергетики Якутии направит в Алдан 2 тонны дезинфицирующих средств
Якутия Dailyвчера в 22:12
Карантин из-за коронавируса введен в якутском городе Алдан, где заражены пять человек
Интерфакс - Россиявчера в 15:04
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Происшествия
В Иркутской области во время бунта в колонии начался пожар
В исправительной колонии №15 в городе Ангарск Иркутской области начался пожар во время массового бунта заключенных.
Телеканал RTVI 10 апреля в 12:04
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Общество
США вышли на первое место по числу жертв коронавируса
Число жертв коронавируса COVID-19 в США составило 18 860.
RT на русском вчера в 13:42
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
Общество
Куйвашев разрешил работу парикмахерских
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил открыть парикмахерские в городах региона.
Политсовет 10 апреля в 08:13
Технологии
В Британии создадут мобильное приложение для борьбы с коронавирусом
В Британии специалисты намерены создать специальное мобильное приложение, которое должно помочь в борьбе с коронавирусом.
ToDay News Ufa 02:35
Происшествия
В больницу в Коммунарке за сутки поступили 49 пациентов
В инфекционную больницу в Коммунарке за сутки поступили 49 пациентов, выписались пять.
РБК 02:32
Здоровье
На Украине за сутки более 300 человек заболели COVID-19
Отмечается, что количество летальных исходов составляет почти 70 человек, а число выздоровевших 61.
Город55.ру 10 апреля в 07:19
Религия
Православные христиане встречают Вербное воскресенье
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Элвир Рахимич: коронавирус бессилен против русских, водка всё убивает
Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич шуткой ответил на вопрос о том, как россияне борются с коронавирусом.
Чемпионат вчера в 23:03
Политика
Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп дал указ администрации Соединенных Штатов оказать помощь Италии в борьбе с распространением коронавируса.
Газета.Ru 10 апреля в 23:17
Общество
Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
Известия вчера в 16:43
Здоровье
Алтайским соцработникам и полицейским пожертвовали 700 масок
Барнаул, 11 апреля 2020, 09:43 — REGNUM В Алтайском крае, где уже выявили 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией, участники всероссийской акции #МыВместе передали социальным работникам и сотрудникам ГИБДД Барнаула 700 многоразовых хлопковых масок.
REGNUM вчера в 02:43
Общество
Историка моды Васильева госпитализировали с пневмонией
РИА Новости 01:56
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru вчера в 17:59
Шоу-бизнес
Сколько родные платят за лечение лежащей в коме Надежды Бабкиной
За само нахождение Бабкиной в палате повышенной комфортности родные платят в сутки по 25 тысяч рублей, сверх того приходится оплачивать лечение и процедуры.
Территория новостей вчера в 04:15
Общество
Как будет работать пропускной режим в Москве и в Подмосковье. Инструкция
Какие меры были введены раньше С 29 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех жителей города (до этого власти просили его соблюдать только людей старше 65 лет).
РБК вчера в 13:57
Общество
Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55
Общество
В Москве устроят масштабную дезинфекцию
В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией на территории столицы 12 апреля устроят очередную масштабную дезинфекцию.
Газета.Ru вчера в 17:47
Общество
Российский банкир пожертвовал клинике в Британии миллион фунтов
Андрей Бородин, который объявлен в России в международный розыск, и его жена Татьяна Корсакова перевели один миллион фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусом.
News.ru вчера в 21:16
Здоровье
В Воронежской области коронавирус впервые заподозрили у врача
В Воронежской области зафиксирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией у врача.
Обозреватель Врн вчера в 08:50
Общество
В Госдуме предлагают кабмину расширить поддержку нуждающихся семей
Депутат Государственной Думы Михаил Щапов предлагает расширить меры поддержки нуждающихся семей, сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Газета.Ru 01:27
Общество
Китай направил в Россию медиков для помощи в борьбе с коронавирусом
Китай направил в Россию группу специалистов для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 00:28
Общество
Вирусолог оценил сроки окончания эпидемии коронавируса в России
Ранее в апреле советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев рассказал, что при наиболее благополучном сценарии эпидемия в России закончится в июне.
РБК вчера в 19:52
Общество
Мир предупредили об угрозе новой эпидемии после снятия карантина
Снятие требований самоизоляции после снижения числа инфицированных коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию заболевания.
Газета.Ru вчера в 11:09
Армия и оружие
Истребитель Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета
Российский истребитель Су-30 перехватил сразу два американских самолета на границе Венесуэлы.
Дни24 02:13
Общество
Для водителей Кубани ввели «беспропускное окно»
«КИ» писали, что на Кубани до 18 апреля продлили карантин. Однако для жителей ввели некоторые послабления.
Краснодарские известия вчера в 10:25
Политика
Министр пообещал украинцам «эпоху Ренессанса» после окончания пандемии
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью украинским СМИ заявил о готовности иностранных инвесторов кредитовать логистические проекты после окончания пандемии коронавируса.
Известия вчера в 20:35