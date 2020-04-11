Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГлава Якутии ввел карантин в городе Алдан

Глава Якутии Айсен Николаев ввел карантин в городе Алдан, где выявлены пять больных COVID-19, а 80 контактировавших помещены в обсерватор, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
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В якутском Алдане с пятью больными COVID-19 введен карантин

РЕН ТВвчера в 20:54

Министерство ЖКХ и энергетики Якутии направит в Алдан 2 тонны дезинфицирующих средств

Якутия Dailyвчера в 22:12

Власти Якутии ограничили въезд в город Алдан

Коммерсантъвчера в 21:41

Глава Якутии ввел полный карантин в городе Алдан

РБК00:15

Глава Якутии ввел карантин в городе Алдан

РИА Новостивчера в 19:05

Карантин из-за коронавируса введен в якутском городе Алдан, где заражены пять человек

Интерфакс - Россиявчера в 15:04

С небом в сердце. История развития авиации в Алдане

Ulus.media10 апреля в 22:10
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Происшествия

В Иркутской области во время бунта в колонии начался пожар

В исправительной колонии №15 в городе Ангарск Иркутской области начался пожар во время массового бунта заключенных.
Телеканал RTVI 10 апреля в 12:04
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Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Вести.Ru 00:49
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Общество

США вышли на первое место по числу жертв коронавируса

Число жертв коронавируса COVID-19 в США составило 18 860.
RT на русском вчера в 13:42
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Здоровье

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
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Общество

Куйвашев разрешил работу парикмахерских

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил открыть парикмахерские в городах региона.
Политсовет 10 апреля в 08:13
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Технологии

В Британии создадут мобильное приложение для борьбы с коронавирусом

В Британии специалисты намерены создать специальное мобильное приложение, которое должно помочь в борьбе с коронавирусом.
ToDay News Ufa 02:35
Происшествия

В больницу в Коммунарке за сутки поступили 49 пациентов

В инфекционную больницу в Коммунарке за сутки поступили 49 пациентов, выписались пять.
РБК 02:32
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Здоровье

На Украине за сутки более 300 человек заболели COVID-19

Отмечается, что количество летальных исходов составляет почти 70 человек, а число выздоровевших 61.
Город55.ру 10 апреля в 07:19
Религия

Православные христиане встречают Вербное воскресенье

РИА Новости вчера в 17:54
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Общество

Элвир Рахимич: коронавирус бессилен против русских, водка всё убивает

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич шуткой ответил на вопрос о том, как россияне борются с коронавирусом.
Чемпионат вчера в 23:03
Происшествия

Шесть пациентов сбежали из психиатрической больницы в Иркутске

ТАСС вчера в 23:59
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Политика

Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп дал указ администрации Соединенных Штатов оказать помощь Италии в борьбе с распространением коронавируса.
Газета.Ru 10 апреля в 23:17
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Общество

Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

Известия вчера в 16:43
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Здоровье

Алтайским соцработникам и полицейским пожертвовали 700 масок

Барнаул, 11 апреля 2020, 09:43 — REGNUM В Алтайском крае, где уже выявили 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией, участники всероссийской акции #МыВместе передали социальным работникам и сотрудникам ГИБДД Барнаула 700 многоразовых хлопковых масок.
REGNUM вчера в 02:43
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Общество

Историка моды Васильева госпитализировали с пневмонией

РИА Новости 01:56
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Энергетика

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Вице-президент "Лукойла" Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru вчера в 17:59
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Шоу-бизнес

Сколько родные платят за лечение лежащей в коме Надежды Бабкиной

За само нахождение Бабкиной в палате повышенной комфортности родные платят в сутки по 25 тысяч рублей, сверх того приходится оплачивать лечение и процедуры.
Территория новостей вчера в 04:15
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Общество

Как будет работать пропускной режим в Москве и в Подмосковье. Инструкция

Какие меры были введены раньше С 29 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех жителей города (до этого власти просили его соблюдать только людей старше 65 лет).
РБК вчера в 13:57
Общество

Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX

Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55
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Общество

В Москве устроят масштабную дезинфекцию

В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией на территории столицы 12 апреля устроят очередную масштабную дезинфекцию.
Газета.Ru вчера в 17:47
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Общество

Российский банкир пожертвовал клинике в Британии миллион фунтов

Андрей Бородин, который объявлен в России в международный розыск, и его жена Татьяна Корсакова перевели один миллион фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусом.
News.ru вчера в 21:16
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Здоровье

В Воронежской области коронавирус впервые заподозрили у врача

В Воронежской области зафиксирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией у врача.
Обозреватель Врн вчера в 08:50
8
Общество

В Госдуме предлагают кабмину расширить поддержку нуждающихся семей

Депутат Государственной Думы Михаил Щапов предлагает расширить меры поддержки нуждающихся семей, сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Газета.Ru 01:27
4
Общество

Китай направил в Россию медиков для помощи в борьбе с коронавирусом

Китай направил в Россию группу специалистов для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 00:28
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Общество

Вирусолог оценил сроки окончания эпидемии коронавируса в России

Ранее в апреле советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев рассказал, что при наиболее благополучном сценарии эпидемия в России закончится в июне.
РБК вчера в 19:52
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Общество

Мир предупредили об угрозе новой эпидемии после снятия карантина

Снятие требований самоизоляции после снижения числа инфицированных коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию заболевания.
Газета.Ru вчера в 11:09
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Армия и оружие

Истребитель Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета

Российский истребитель Су-30 перехватил сразу два американских самолета на границе Венесуэлы.
Дни24 02:13
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Общество

Для водителей Кубани ввели «беспропускное окно»

«КИ» писали, что на Кубани до 18 апреля продлили карантин. Однако для жителей ввели некоторые послабления.
Краснодарские известия вчера в 10:25
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Политика

Министр пообещал украинцам «эпоху Ренессанса» после окончания пандемии

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью украинским СМИ заявил о готовности иностранных инвесторов кредитовать логистические проекты после окончания пандемии коронавируса.
Известия вчера в 20:35
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