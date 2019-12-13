Экономика

РБКРБКГлава Якутии заявил о риске срыва инвестконтракта «Мечела» по Эльге

3 фото
Почему у главы Якутии возникли вопросы к "Мечелу" "Мечел" Игоря Зюзина как участник регионального инвестиционного проекта должен обеспечить выполнение инвестиционной декларации и вложить значительную сумму в развитие Эльгинского месторождения за пятилетний период, заявил РБК глава Республики Якутия Айсен Николаев.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Глава Якутии заявил о риске срыва инвестконтракта «Мечела» по Эльге

РБК00:00

Глава Якутии: «Мечел» может нарушить условия контракта по Эльгинскому месторождению

Ведомости00:40

Уральский олигарх Зюзин рискует потерять миллиардные льготы

URA.Ru01:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 02:30, Ашберн
Музыка

Из-за критики София Ротару не хочет выступать в России

Evo-rus.com вчера в 10:25
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
РИА Новости вчера в 20:10
Технологии

Сотовые операторы объединятся для запуска 5G

«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
Коммерсантъ 11 декабря в 11:59
Происшествия

Открытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировано

Специалисты ликвидировали открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске.
Вести.Ru 00:45
Наука

Ученые: стресс продлевает жизнь

Восток-Медиа 11 декабря в 09:59
Политика

Зеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира «Слуги народа»

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что сериал с его участием «Слуга народа» был снят с эфира российского телеканала ТНТ, сообщает в пятницу, 13 декабря, «РИА Новости».
Известия вчера в 19:08
Общество

В санкциях против России увидели положительный эффект

Антироссийские санкции, введенные в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины, принесли российской экономике как минимум один положительный эффект — сокращение неравенства населения.
Lenta.ru 00:55
Игры

Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X

Газета.Ru 02:07
Общество

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Экспресс газета вчера в 01:53
Происшествия

В Москве из школы на Трубной улице эвакуировали 1800 человек

Из здания вывели около 1800 детей и учителей.
Интерфакс 01:52
Общество

Госдума запретила штрафовать за превышение средней скорости машины

Как пишет ТАСС, он касается запрета на выписывание штрафа автолюбителям, если они нарушают скоростной режим и если нарушение попало на камеры, которые измеряют среднюю скорость автотранспортного средства на конкретном участке автодороги.
Независимый публицист 11 декабря в 10:43
Политика

Нацбанк Украины опомнился и запросил транзит российского газа

В случае прекращения транзита газа из России финансовая стабильность Украины будет подорвана.
Pravda.Ru вчера в 20:35
Общество

«Ростех» заявил о низкой эффективности дорожных камер в Москве

Госкорпорация представила исследование компании «ГЛОНАСС-БДД», в котором говорится об эффективности дорожных камер в различных регионах страны.
РБК вчера в 21:50
Политика

Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника

Указом президента РФ Владимира Путина врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву присвоено звание генерал-полковника внутренней службы.
Российская газета 01:29
Происшествия

В Кузбассе мать и сын почти полгода держали в рабстве молодую женщину

REGNUM вчера в 23:55
Общество

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
РБК вчера в 23:00
Фигурное катание

Фигуристка Степанова рассказала об отношениях с партнером Букиным

Российская фигуристка Александра Степанова рассказала о том, какие отношения связывают ее с партнерам в танцах на льду Иваном Букиным.
Нева Спорт вчера в 09:29
Политика

Британские консерваторы получили большинство в парламенте

Согласно оценкам телеканала Sky News, консерваторы имеют все шансы добиться комфортного большинства с числом депутатских мандатов от 358 до 368.
ТАСС 00:03
Общество

России в 2019 году предсказали рекордную убыль населения

Естественная убыль населения России в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет.
Lenta.ru 01:36
Авто

Психологи рассказали, какие машины предпочитают автохамы

Российская газета вчера в 07:01
Общество

В убийстве журналиста Шеремета обвинили украинского рок-музыканта

Киевский рок-музыкант Андрей Антоненко, известный под псевдонимом Riffmaster, сообщил, что ему предъявили обвинения в убийстве журналиста Павла Шеремета.
РЕН ТВ вчера в 09:09
Экономика

Банк России отозвал лицензию у «Кранбанка»

Центробанк РФ с 13 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кранбанк» (г. Иваново).
REGNUM 00:57
Общество

Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста

Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Ведомости вчера в 17:02
Общество

На Сахалине и Курилах решили сделать 31 декабря выходным

Инициативу жителей Сахалинской области сделать 31 декабря выходным днем поддержал губернатор Валерий Лимаренко, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Российская газета 02:20
Здоровье

В Самарской области вдвое выросла заболеваемость мышиной лихорадкой

Как стало известно, с начала текущего года в регионе заболели «мышиной лихорадкой» 745 человек, а это в два раза больше среднегодовых показателей и в несколько раз больше показателя по РФ.
SamRU.ru 00:46
Политика

МИД ФРГ отреагировал на высылку своих дипломатов из России

В МИД России заявили, что решение об объявлении персонами нон грата немецких дипломатов принято на основе «принципа взаимности».
Национальная служба новостей вчера в 04:49
Авто

Компания Honda презентовала обновленный пикап Honda Rigdeline

Японский автопроизаодитель представил рестайлинговый пикап Honda Rigdeline.
Тарантас Ньюс 02:13
Экономика

ФРС США не стала понижать базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 10-11 декабря сохранила свою базовую процентную на уровне в 1,5-1,75% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
Вестник Кавказа 11 декабря в 14:59
Политика

Польша отказалась от соглашения ЕС по климату

Главы государств и правительств стран Европейского союза пришли к соглашению по климатическим изменениям во время первого дня саммита в Брюсселе.
Ридус вчера в 19:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Владимирович Зюзин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, председатель совета директоров и крупнейший акционер горно-металлургического холдинга «Мечел». Обладая личным состоянием 8,9 млрд долларов, в 2011 году занял 16 место в списке 200 богатейших бизнесменов России. В конце 2013 года из-за рекордного падения курса акций «Мечел» потерял большую часть своего состояния.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Эльгинское угольное месторождение
Крупнейшее в России месторождение коксующегося угля. Расположено в юго-восточной части Якутии, в 415 км к востоку от города Нерюнгри и в 300 км от Байкало-Амурской магистрали. Запасы угля по стандартам JORC на 31 декабря 2011 составляют 2,2 млрд т.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное