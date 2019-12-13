Экономика
РБКГлава Якутии заявил о риске срыва инвестконтракта «Мечела» по Эльге
Почему у главы Якутии возникли вопросы к "Мечелу" "Мечел" Игоря Зюзина как участник регионального инвестиционного проекта должен обеспечить выполнение инвестиционной декларации и вложить значительную сумму в развитие Эльгинского месторождения за пятилетний период, заявил РБК глава Республики Якутия Айсен Николаев.
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Музыка
Из-за критики София Ротару не хочет выступать в России
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
Технологии
Сотовые операторы объединятся для запуска 5G
«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
Происшествия
Открытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировано
Специалисты ликвидировали открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске.
Наука
Ученые: стресс продлевает жизнь
Политика
Зеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира «Слуги народа»
Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что сериал с его участием «Слуга народа» был снят с эфира российского телеканала ТНТ, сообщает в пятницу, 13 декабря, «РИА Новости».
Общество
В санкциях против России увидели положительный эффект
Антироссийские санкции, введенные в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины, принесли российской экономике как минимум один положительный эффект — сокращение неравенства населения.
Общество
Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу
Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Происшествия
В Москве из школы на Трубной улице эвакуировали 1800 человек
Из здания вывели около 1800 детей и учителей.
Общество
Госдума запретила штрафовать за превышение средней скорости машины
Как пишет ТАСС, он касается запрета на выписывание штрафа автолюбителям, если они нарушают скоростной режим и если нарушение попало на камеры, которые измеряют среднюю скорость автотранспортного средства на конкретном участке автодороги.
Политика
Нацбанк Украины опомнился и запросил транзит российского газа
В случае прекращения транзита газа из России финансовая стабильность Украины будет подорвана.
Общество
«Ростех» заявил о низкой эффективности дорожных камер в Москве
Госкорпорация представила исследование компании «ГЛОНАСС-БДД», в котором говорится об эффективности дорожных камер в различных регионах страны.
Политика
Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника
Указом президента РФ Владимира Путина врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву присвоено звание генерал-полковника внутренней службы.
Происшествия
В Кузбассе мать и сын почти полгода держали в рабстве молодую женщину
Общество
Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов
Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
Фигурное катание
Фигуристка Степанова рассказала об отношениях с партнером Букиным
Российская фигуристка Александра Степанова рассказала о том, какие отношения связывают ее с партнерам в танцах на льду Иваном Букиным.
Политика
Британские консерваторы получили большинство в парламенте
Согласно оценкам телеканала Sky News, консерваторы имеют все шансы добиться комфортного большинства с числом депутатских мандатов от 358 до 368.
Общество
России в 2019 году предсказали рекордную убыль населения
Естественная убыль населения России в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет.
Авто
Психологи рассказали, какие машины предпочитают автохамы
Общество
В убийстве журналиста Шеремета обвинили украинского рок-музыканта
Киевский рок-музыкант Андрей Антоненко, известный под псевдонимом Riffmaster, сообщил, что ему предъявили обвинения в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Экономика
Банк России отозвал лицензию у «Кранбанка»
Центробанк РФ с 13 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кранбанк» (г. Иваново).
Общество
Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста
Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Общество
На Сахалине и Курилах решили сделать 31 декабря выходным
Инициативу жителей Сахалинской области сделать 31 декабря выходным днем поддержал губернатор Валерий Лимаренко, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Здоровье
В Самарской области вдвое выросла заболеваемость мышиной лихорадкой
Как стало известно, с начала текущего года в регионе заболели «мышиной лихорадкой» 745 человек, а это в два раза больше среднегодовых показателей и в несколько раз больше показателя по РФ.
Политика
МИД ФРГ отреагировал на высылку своих дипломатов из России
В МИД России заявили, что решение об объявлении персонами нон грата немецких дипломатов принято на основе «принципа взаимности».
Авто
Компания Honda презентовала обновленный пикап Honda Rigdeline
Японский автопроизаодитель представил рестайлинговый пикап Honda Rigdeline.
Экономика
ФРС США не стала понижать базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 10-11 декабря сохранила свою базовую процентную на уровне в 1,5-1,75% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
Политика
Польша отказалась от соглашения ЕС по климату
Главы государств и правительств стран Европейского союза пришли к соглашению по климатическим изменениям во время первого дня саммита в Брюсселе.