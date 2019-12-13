Почему у главы Якутии возникли вопросы к "Мечелу" "Мечел" Игоря Зюзина как участник регионального инвестиционного проекта должен обеспечить выполнение инвестиционной декларации и вложить значительную сумму в развитие Эльгинского месторождения за пятилетний период, заявил РБК глава Республики Якутия Айсен Николаев.

Глава Якутии заявил о риске срыва инвестконтракта «Мечела» по Эльге

Политика Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.

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Общество Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.

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