Экономика

РБКРБКГлава Якутии заявил о риске срыва инвестконтракта «Мечела» по Эльге

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Почему у главы Якутии возникли вопросы к "Мечелу" "Мечел" Игоря Зюзина как участник регионального инвестиционного проекта должен обеспечить выполнение инвестиционной декларации и вложить значительную сумму в развитие Эльгинского месторождения за пятилетний период, заявил РБК глава Республики Якутия Айсен Николаев.
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Глава Якутии заявил о риске срыва инвестконтракта «Мечела» по Эльге

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