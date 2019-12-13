Экономика

РБКРБКГлава Якутии заявил о риске срыва инвестконтракта «Мечела» по Эльге

«Мечел» Игоря Зюзина как участник регионального инвестиционного проекта должен обеспечить выполнение инвестиционной декларации и вложить значительную сумму в развитие Эльгинского месторождения за пятилетний период, заявил РБК глава Республики Якутия Айсен Николаев.
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Глава Якутии заявил о риске срыва инвестконтракта «Мечела» по Эльге

Почему у главы Якутии возникли вопросы к "Мечелу" "Мечел" Игоря Зюзина как участник регионального инвестиционного проекта должен обеспечить выполнение инвестиционной декларации и вложить значительную сумму в развитие Эльгинского месторождения за пятилетний период, заявил РБК глава Республики Якутия Айсен Николаев.
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