Экономика

ТАССТАССГлава «Яндекса» Аркадий Волож может продать часть своих акций

В связи с недавней реструктуризацией структуры корпоративного управления компании, которая была одобрена акционерами в декабре 2019 года, Аркадий Волож и его семейный траст договорились не продавать 30,6 млн акций класса В (что составляет 95% от общего количества акций класса В, принадлежащих семейному трасту) до 1 января 2022 года.
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В «Яндексе» допустили продажу 4% акций Воложа в течение года

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Глава «Яндекса» Аркадий Волож может продать часть своих акций

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Rambler News Service10:18

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