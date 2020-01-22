Экономика

ТАССТАССГлава «Яндекса» Аркадий Волож может продать часть своих акций

В связи с недавней реструктуризацией структуры корпоративного управления компании, которая была одобрена акционерами в декабре 2019 года, Аркадий Волож и его семейный траст договорились не продавать 30,6 млн акций класса В (что составляет 95% от общего количества акций класса В, принадлежащих семейному трасту) до 1 января 2022 года.
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