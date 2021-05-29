Глава Югры предложила масштабировать НДД на всю нефтяную отрасль
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова предложила рассмотреть возможность масштабирования режима налога на дополнительный доход (НДД) на всю нефтяную отрасль с 2022 года, это позитивно повлияет на социальную уверенность в нефтедобывающих регионах, считает она.В источнике
На совещании по вопросам правового регулирования налогового стимулирования нефтяной отрасли РФ с представителями региональных, федеральных органов власти, нефтяных компаний предложила рассмотреть возможность масштабирования нового налогового режима на всю нефтяную отрасль с 1 января 2022 года.ИА Красная Весна
Участники совещания по вопросам налогового стимулирования нефтяной отрасли подвели итоги мероприятия
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