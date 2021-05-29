Минерал перовскит оказался новым состоянием материи

С помощью насосно-зондовой микроскопии — одного из методов нелинейной оптической визуализации для изучения химических реакций — ученые пронаблюдали за поведением перовскита в динамике и выяснили, что деформация в кристаллической решетке минерала ведет не к затуханию энергии, а к ее общему увеличению.