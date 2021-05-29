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Глава Югры предложила масштабировать НДД на всю нефтяную отрасль

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова предложила рассмотреть возможность масштабирования режима налога на дополнительный доход (НДД) на всю нефтяную отрасль с 2022 года, это позитивно повлияет на социальную уверенность в нефтедобывающих регионах, считает она.В источнике
РИА Новости
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URA.Ru
СургутИнформТВ
ФАН
NEFT
Открытый регион - Югра
СургутИнтерНовости
ИА СИА-Пресс
ИА Красная Весна
Новости Югры
Правда УрФО
РИЦ Югра
Югра-ТВ
Наталья Комаровароссийский политик
На совещании по вопросам правового регулирования налогового стимулирования нефтяной отрасли РФ с представителями региональных, федеральных органов власти, нефтяных компаний предложила рассмотреть возможность масштабирования нового налогового режима на всю нефтяную отрасль с 1 января 2022 года.ИА Красная Весна

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