Происшествия
РИА НовостиГлава Забайкалья хочет сохранить семью с 4 детьми из заброшенного дома
Глава Забайкальского края Александр Осипов поручил сохранить многодетную семью, которую нашли в заброшенном доме в Чите, сообщила пресс-служба губернатора. О семье, найденной в доме без окон и каких-либо удобств, ранее сообщил общественник Евгений Федоров.
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Дети в Чите оказались в «заброшке» из-за плохой работы соцорганов – СК
Московский Комсомолец Чита04:16
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Происшествия
В Кузбассе обрушилась кровля вагоноремонтного завода
Общество
Лукашенко обвинил Россию в давлении на Белоруссию через нефтяную сферу
Россия специально начала налоговый маневр в нефтяной сфере, чтобы надавить на Минск, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, говорится в Telegram-канале «Пул Первого».
Политика
Песков объяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке
Происшествия
В Германии произошла стрельба, есть погибшие
В немецкой общине Рот-Ам-Зе произошла стрельба. Об этом сегодня, 25 января, сообщают германские СМИ.
Авто
Suzuki превратит Jimny в грузовик
Уже в следующем году Suzuki может заменить пассажирский «Джимни» новой модификацией: у неё не будет заднего ряда сидений, а интерьер немного изменится.
Политика
Путин не стал пожимать руку Пенсу
Общество
Опубликован список интернет-сервисов с бесплатным доступом
15 января президент России Владимир Путин поручил в ежегодном послании Федеральному собранию подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», в рамках которого гражданам предоставят бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам.
Авто
Lada Vesta получила новую комплектацию Comfort Winter
Политика
На Украине назвали объём транзита газа из РФ с начала 2020 года
Транзит природного газа из России через газотранспортную сеть Украины с начала года составил 2 млрд куб. м. Об этом 24 января сообщил гендиректора украинской компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в соцсети Facebook.
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
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Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Политика
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Прокуратура Болгарии начала досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, которые подозреваются в шпионаже.
Шоу-бизнес
Бочкарева продает свой «легендарный Кадиллак»
Актриса показала поклонникам любимый автомобиль Несколько часов назад Наталья Бочкарева сообщила своим подписчикам, что планирует расстаться со своим автомобилем.
Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Политика
Допрос Порошенко в Госбюро расследований длился более трех часов
Допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в государственном бюро расследований завершился, он был у следователей более трех часов, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
ФСБ установила источник массовых сообщений о минировании
ФСБ установила, что при помощи нидерландского сервиса StartMail злоумышленники рассылали ложные сообщения о минировании учреждений по всей России.
Общество
Глава Чувашии заставил пожарного прыгать за ключами от новых машин
Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от служебных машин на церемонии вручения новой техники, которая состоялась в Чебоксарах в четверг, 23 января.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Наука
В Британии восстановили голос 3000-летней мумии
Британские учёные воссоздали голос жреца Несьямуна, который умер в Египте примерно три тысячи лет назад.
Общество
Арбитражный суд арестовал имущество владельца сети Spar в Петербурге
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на имущество ТД «Интерторг» (сети «Народная 7Я семьЯ», «ИдеЯ» и «Норма», по франшизе развивает Spar) по иску Сбербанка, сообщается в материалах дела в картотеке арбитража.
Здоровье
Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России
ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
Политика
Песков объяснил предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран
Globallookpress Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил предложение Владимира Путина провести саммит лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Общество
Китай запретил турагентствам продавать туры за границу
Власти Китая запретили туристическим агентствам продать путёвки не только за границу, но и внутри страны, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Происшествия
В Хьюстоне прогремел мощный взрыв
Как сообщает местный телеканал ABC 13, взрыв произошел в здании компании Watson Grinding and Manufacturing.
Здоровье
Диета с низким содержанием жира не увеличивает продолжительность жизни
Диета с низким содержанием жира не служит гарантией увеличения продолжительности жизни.
Игры
В феврале начинается бета-тест новой Age of Empires 3
Тесты начинаются уже в следующем месяце – феврале, а с марта количество тестеров хотят увеличить.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.