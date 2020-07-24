Общество

ТАССТАССГлава Забайкалья назначил куратора краевого Минфина первым вице-премьером региона

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов назначил первым заместителем председателя правительства региона Андрея Кефера, который до этого занимал пост и.о. вице-премьера и курировал региональное министерство финансов, сообщила журналистам в пятницу пресс-служба правительства.
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Предстоит решить немало задач — Щеглова о назначении

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Новые зампреды появились в правительстве Забайкалья

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Инна Щеглова о должности зампреда Забайкалья: Назначение было неожиданным

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Щеглова назвала свое назначение на должность зампреда неожиданным

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Глава Забайкалья назначил куратора краевого Минфина первым вице-премьером региона

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Щеглова о своём назначении: для меня это было неожиданным

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Щеглова назначена заместителем председателя Правительства Забайкалья по социальным вопросам

ZAB.RUвчера в 20:31
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Кино

Disney перенесла премьеру фильма «Мулан» на неопределенный срок

20 июля киностудия Warner Bros. перенесла премьеру нового фильма режиссера Кристофера Нолана «Довод» на неопределенный срок.
Известия вчера в 21:34
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Общество

Собянин опроверг сообщения о введении повторных ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют повторно вводить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, и назвал ситуацию в городе позитивно стабильной.
RT на русском вчера в 14:57
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Автоспорт

Экклстоун призвал Хэмилтона перестать думать о своем цвете кожи

Газета.Ru вчера в 08:42
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Политика

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду

Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).
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Общество

В Канаде гражданам посоветовали заниматься сексом через дырки в стене

В числе прочих рекомендаций специалисты указывают на необходимость мастурбации. Также желательно заниматься виртуальным сексом.
Evo-rus.com вчера в 14:24
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Политика

Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала

Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля, через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала.
Ведомости вчера в 22:44
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Общество

В Кузбассе выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом

REGNUM 00:42
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Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada

Отечественный автопроизводитель начал продажи внедорожника Niva с логотипом марки Lada.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:15
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Футбол

«Челси» предлагает «Барселоне» обменяться вратарями

Лондонский "Челси" хотел бы видеть в воротах своего клуба немца Марка-Андре тер Стегена.
Вести.Ru 22 июля в 09:49
Религия

Православные чтят память святой Ольги: что нельзя делать 24 июля

24 июля в память равноапостольной Ольги в церквях проходят праздничные службы.
Московский Комсомолец вчера в 23:31
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Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

Известия вчера в 22:41
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Игры

Microsoft анонсировала новую Fable для ПК и Xbox Series X

Дебют первого трейлера состоялся в рамках презентации Xbox Games Showcase.
3DNews вчера в 13:36
Экономика

Часть россиян получат новую выплату 15 тысяч рублей до 15 августа

По информации издания, некоммерческие организации и предприятия малого бизнеса нашей страны имеют возможность получить специальную выплату в размере 15 000 рублей до 15 августа текущего года.
Лезги газет 22 июля в 18:02
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Шоу-бизнес

Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске

Как сообщает МК, родители скончавшейся певицы Жанны Фриске отсудили у ее гражданского мужа - телеведущего Дмитрия Шепелева – 7 000 000 рублей.
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Экономика

В России могут приостановить индексацию зарплат чиновников

Москва, 21 июля 2020, 10:26 — REGNUM Министерство финансов России в 2021 году может отказаться от индексации окладов государственных служащих.
REGNUM 21 июля в 03:26
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Армия и оружие

Ливийская национальная армия заявила, что сбила беспилотник Турции

Газета.Ru вчера в 04:56
Политика

МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений

Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Известия вчера в 17:01
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Единоборства

Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг

REGNUM вчера в 07:23
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Политика

Путин подписал указ о присвоении Кадырову звания генерал-майора

Глава Чечни отметил, что о присвоении звания ему сообщил Путин в ходе телефонного разговора, зачитав указ.
Слово и Дело вчера в 12:20
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Политика

Сенат США одобрил свою версию проекта военного бюджета на $740,5 млрд

Сенат Конгресса США утвердил свою версию бюджета национальной обороны на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) на $740,5 млрд, сообщает СNВС.
Газета.Ru вчера в 16:00
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Игры

В Steam вышла бесплатная ролевая игра Star Wars: The Old Republic

В каталоге Steam стала доступна многопользовательская ролевая игра Star Wars: The Old Republic по вселенной "Звездных войн".
Вести.Ru 22 июля в 15:16
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Происшествия

В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 22 июля в 06:23
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Армия и оружие

Огонь по своим: один Abrams подбил другой на ночных стрельбах в США

Серьезный инцидент с танками М1А2 произошел в минувший понедельник в ходе ночных стрельб на одном из военных полигонов США.
Российская газета 22 июля в 07:55
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Политика

Лукашенко разрешил лишить аккредитации Би-би-си и «Радио Свобода»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников пресекать «деструктив» в СМИ вплоть до лишения аккредитации.
News.ru вчера в 07:34
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Происшествия

В Казахстане толпа попыталась линчевать похитителя 5-летней девочки

В городе Сатпаев Карагандинской области Казахстана (в 549 км от областного центра) толпа попыталась устроить самосуд над подозреваемым в похищении пятилетней девочки, сообщает Ratel.kz.
Фергана вчера в 20:38
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Crytek впервые показала живой геймплей Crysis Remastered

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Экономика

Капиталы миллиардеров удивили лидера КПРФ

Лидер КПРФ комментировал с трибуны доклад Мишустина и неожиданно заговорил о состояниях самых богатых людей страны.
Коммерсантъ FM 22 июля в 10:33
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Шоу-бизнес

Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз

Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру вчера в 03:47
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Армия и оружие

До конца лета ВМФ России испытает новые боевые модули для кораблей

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«Клубный сервис» разобрал самый дорогой УАЗ «Патриот» и разочаровался

Автоновости дня вчера в 17:05
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