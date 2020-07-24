Общество
ТАССГлава Забайкалья назначил куратора краевого Минфина первым вице-премьером региона
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов назначил первым заместителем председателя правительства региона Андрея Кефера, который до этого занимал пост и.о. вице-премьера и курировал региональное министерство финансов, сообщила журналистам в пятницу пресс-служба правительства.
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«Ювентус» проиграл «Удинезе» в матче чемпионата Италии по футболу
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Михаил Дегтярев был назначен временно исполняющим обязанности главы региона 20 июля.
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В СПбГУ открыли три новых минерала на Камчатке
Специалисты из СПбГУ во время экспедиции на Камчатку обнаружили три новых минерала. Их назвали в честь коренных народов полуострова.
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Эксперты считают, что компания AMD благодаря выпуску этих процессоров сможет составить неплохую конкуренцию Intel.
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Сенат США одобрил свою версию проекта военного бюджета на $740,5 млрд
Сенат Конгресса США утвердил свою версию бюджета национальной обороны на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) на $740,5 млрд, сообщает СNВС.
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США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
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Дегтярев провел первые перестановки в руководстве Хабаровского края
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел первые кадровые перестановки в руководстве региона.
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Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то Минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскмоу производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
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