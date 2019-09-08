Политика

REGNUMREGNUMГлава Забайкалья одним из первых посетил избирательный участок

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов одним из первых реализовал свое избирательное право 8 сентября, придя на избирательный участок №120, расположенный в здании Дворца пионеров города Читы, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.
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