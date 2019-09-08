Политика
REGNUMГлава Забайкалья одним из первых посетил избирательный участок
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов одним из первых реализовал свое избирательное право 8 сентября, придя на избирательный участок №120, расположенный в здании Дворца пионеров города Читы, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.
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Кандидат Ушаков пожелал забайкальцам хорошего настроения в день выборов
Московский Комсомолец Читавчера в 20:29
Александр Осипов: «Я сегодня пришел на избирательный участок с отличным воскресным настроением»
Забайкальский рабочийвчера в 21:07
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено вчера в 23:52, Вашингтон
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Автор способа планирования пола считает бессмысленным его применение на человеке
Японские ученые открыли способ с большой вероятностью запрограммировать пол потомства у млекопитающих при искусственном оплодотворении, но считают, что для человека он этически неприемлем.
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Крутой признался, что танцор он так себе, и в подтверждение опубликовал в Instagram ролик, на котором Егор Крид во время вечеринки просит его повторить за ним танец.
Телепрограмма вчера в 03:35
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В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
Российская газета вчера в 12:48
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Трамп отменил встречу с президентом Афганистана после теракта в Кабуле
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Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
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Происшествия
В Китае произошло землетрясение
Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Политика
Нидерланды обратились к России из-за свидетеля по делу о крушении MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Владимира Цемаха, свидетеля по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
RT на русском вчера в 19:17
Общество
Гороскоп на неделю с 9 сентября для всех знаков зодиака
Мужчины-Стрельцы в любовной сфере более стабильны и последовательны, чем дамы: прекрасный пол на неделе с 9 сентября ищет приключений.
Экспресс газета вчера в 04:35
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК вчера в 14:18
Космос
При запуске «Метеора» Роскосмос испытает новый разгонный блок
Невские Новости вчера в 21:26
Политика
Король Саудовской Аравии сменил министра энергетики страны
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд издал указ о назначении нового министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны.
РБК вчера в 18:40
Общество
Павел-рябинник, Наталья-овсянница: что категорически запрещено делать 8 сентября
Категорически запрещалось 8 сентября ходить босиком — полагалось, что в этот день нечистая сила может ухватиться за голую ногу живого человека и утащить его в свой мир.
Пятый канал вчера в 18:29
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Мединский открыл музейную выставку в День города в Москве
РИА Новости вчера в 06:18
Общество
Более 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана «Дориан»
На юге-востоке Канады отключили электричество сразу 300 тыс. жителям из-за урагана "Дориан", сообщает Global News.
Газета.Ru вчера в 21:53
Политика
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарят как нынешние украинские власти, так и Порошенко.
РИА Новости вчера в 22:49
Происшествия
На Сахалине загорелось здание с избирательным участком
Российская газета вчера в 22:52
Финансы
Крупные банки РФ не спешат резко снижать ставки вслед за ЦБ
Крупные кредитно-финансовые учреждения РФ не спешат резко снижать ставки до 7 процентных пунктов вслед за решением финрегулятора страны, так как не видят повода для этого.
ГлобалМСК.ру вчера в 06:34
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19