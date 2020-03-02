Общество
Байкал24Глава Забайкалья отметил причину низкой газификации в регионе
Базовая магистральная инфраструктура рядом не проходила, поэтому отсутствовал источник, откуда запитывать, газифицировать. Он отметил, что в соседних регионах уже начали разрабатывать газовые месторождения.
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Это один из крупнейших регионов Российской Федерации и он должен иметь программу газификации. Важно, чтобы там были комфортные условия для жизни людей, развивалась промышленность и в регион шли инвесторы. Программа должна быть хорошо просчитана и сбалансирована.
— Валентина Матвиенко, российский политикГлас Народа вчера в 12:56
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Матвиенко заявила, что для Забайкалья нужна отдельная программа газификации
Народные новостивчера в 19:12
Программу газификации для Забайкалья попросил разработать Совфед
Московский Комсомолец Читавчера в 07:55
Александр Осипов принимает участие в слушаниях по газификации регионов в Совфеде
НИА-Чита01 марта в 21:52
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Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Политика
Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию
23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Происшествия
Группу сотрудников ДПС задержали на Кубани за взятки
В Краснодарском крае пресекли деятельность преступного сообщества, в которое входили сотрудники правоохранительных органов.
Музыка
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Общество
Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе
Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.
Политика
ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции
Центризбирком предварительно утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля.
Энергетика
Нефть поднялась выше $53 за баррель
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 2 марта нефть Brent прибавила 5% и установилась выше $52 за баррель.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей
Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Армия и оружие
В Турции сообщили о гибели мирных жителей после удара ВКС России
Воздушно-космические силы (ВКС) России якобы наносят воздушные удары по населенным пунктам сирийской провинции Идлиб, в результате чего гибнут мирные жители.
Общество
Россиянки назвали желаемые подарки на 8 марта
Россиянки хотели бы получить на 8 марта именно то, что им собираются дарить мужчины - ювелирные украшения, косметику и парфюмерию.
Политика
Крымские музейщики попросили суд Амстердама вернуть скифское золото
Коллекцию скифского золота, на которую претендует украинская сторона, должны вернуть крымским музеям.
Здоровье
Стало известно, как россиянам получить бесплатные лекарства
В январе 2020 года Минздрав расширил список россиян, которым полагаются бесплатные лекарства.
Здоровье
Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе
Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе.
Происшествия
Ректор воронежского вуза задержан по подозрению во взятке
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина диагностировали коронавирус
"2 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Российской Федерации", - сообщили в штабе, отметив, что заболевание проходит в легкой клинической форме.
Общество
Минздрав предлагает разделить медучреждения по уровням
Министерство здравоохранения России предлагает разделить медицинские учреждения страны на три уровня по соответствию новой модели организации оказания помощи, сообщает "Российская газета".
Происшествия
Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев
Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Космос
В России запатентовали заклеивание дырок в кораблях «Союз» салфетками
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала способ устранения дырок в обшивке космического корабля с помощью «затычки» из салфеток и герметика, сообщают РИА Новости.
Общество
Международный экономический форум в Ялте перенесли из-за коронавируса
Ялтинский международный экономической форум (ЯМЭФ) перенесен на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса.
Армия и оружие
Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб
Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Шоу-бизнес
Диету Бабкиной и Гришаевой одобрили в НИИ Питания РАН
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с "Говорит Москва" прокомментировала диету певицы Надежды Бабкиной и актрисы Нонны Гришаевой.
Общество
У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру
«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
Политика
Путин: несистемная оппозиция нужна, потому что улучшает жизнь в стране
Несистемная оппозиция вносит в жизнь страны большой положительный вклад, заявил президент России Владимир Путин.
Происшествия
Борт Владивосток–Москва сел в Хабаровске из-за сообщения о минировании
Самолет Владивосток - Москва сел в Хабаровске после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета для проведения проверочных мероприятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот".
Общество
Роскачество обнаружило в губной помаде кадмий и никель
Роскачество исследовало красные матовые губные помады и обнаружило в ней кадмий и никель. Об этом говорится в сообщении организации.
Футбол
Президент «Интера» назвал клоуном главу Серии А
Президент миланского "Интера" Стивен Чжан подверг жесткой критике главу итальянской Серии А Паоло даль Пино, возмутившись решением о переносе ряда матчей 26-го тура чемпиоата из-за вспышки коронавируса.