Происшествия

Взгляд.руВзгляд.руГлава Забайкалья выступил с обращением после ДТП с автобусом

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов записал видеообращение к жителям региона, в котором призвал поддержать жертв ДТП с рейсовым автобусом, слетевшим с моста в Сретенском районе.
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Губернатор Забайкальского края призвал жителей региона помочь пострадавшим в ДТП с автобусом

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