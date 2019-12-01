Происшествия
Взгляд.руГлава Забайкалья выступил с обращением после ДТП с автобусом
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов записал видеообращение к жителям региона, в котором призвал поддержать жертв ДТП с рейсовым автобусом, слетевшим с моста в Сретенском районе.
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