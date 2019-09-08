Политика
РБКГлава Забайкалья захватил лидерство на губернаторских выборах с 88,25%
Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов лидирует по результатам обработки 4,53% бюллетеней, он набирает 88,25% голосов. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома, передает корреспондент РБК.
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Осипов набрал 89,62% голосов при обработке 98% бюллетеней в Забайкалье
Московский Комсомолец Чита20:50
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На выборах в Хабаровском крае побеждает ЛДПР
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Собянин оценил итоги выборов в Мосгордуму
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Член городской избирательной комиссии Юрий Кузьмин рассказал, что на прошедших выборах в Санкт-Петербурге в единый день голосования своим правом проголосовать из дома воспользовались порядка 100 тысяч человек.
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Российские дипломаты назвали публикацию очередным примером ангажированности и некомпетентности британских СМИ.
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США и Украина выполнят наблюдательный полёт над Россией
Россия с 9 по 13 сентября в рамках международного Договора по открытому небу выполнит наблюдательный полёт над территорией Польши, а США и Украина с 9 по 14 сентября — над территорией России.
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Глушаков сможет сыграть с «Ростовом»
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Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи
«Несколько человек уволились, другие не желают сдаваться», — добавил Рыков.
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Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
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Политика
Беглов лидирует при подсчете первых голосов на выборах в Петербурге
По итогам обработки 0,2 процента голосов врио губернатора Петербурга Александр Беглов набирает 84,43 процента голосов, сообщает ЦИК РФ.
Российская газета 15:19
Транспорт
British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов
Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
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REGNUM вчера в 00:34
Здоровье
В России будет инвентаризирована система здравоохранения
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Сиб.фм 20:52
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Эксперимент с электронными паспортами начнут в Москве в первом полугодии 2020 года
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По меньшей мере 10 жителей регионов Японии пострадали из-за тайфуна «Факсай», 900 тыс. домов обесточены. Об этом сообщает агентство Kyodo.
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Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу в поединке с американцем Дастином Порье и вновь защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
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Шесть человек погибли при шторме в Крыму
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