Происшествия

РЕН ТВРЕН ТВГлава Забайкалья записал обращение к жителям после ДТП с автобусом

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов записал видеообращение к жителям региона после смертельного ДТП с пассажирским автобусом, который слетел с моста в реку Куэнгу. Согласно последним данным, жертвами аварии стали 19 человек, еще 21 пострадал.
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Губернатор Забайкальского края призвал жителей региона помочь пострадавшим в ДТП с автобусом

Эхо Москвывчера в 18:03

Забайкальский губернатор навестил выживших в страшной аварии

Вести.Ruвчера в 08:59

Глава Забайкалья записал обращение к жителям после ДТП с автобусом

РЕН ТВвчера в 12:19

Все пострадавшие в ДТП с автобусом в Забайкалье являются местными жителями

ТАССвчера в 12:18

Губернатор Забайкалья встретился с пассажирами упавшего с моста автобуса

News.ruвчера в 10:11

Глава Забайкалья обратился к жителям после падения автобуса с моста

Известиявчера в 13:02

Осипов записал видеообращение к забайкальцам в связи с ДТП с автобусом

Zab.RUвчера в 11:33
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Происшествия

Семьи погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье получат компенсации

Газета.Ru вчера в 22:50
Общество

Треть россиян сочли возможными протесты с политическими требованиями

Политические протесты в стране считают возможными 29% россиян, 19% респондентов готовы лично в них участвовать, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфакс вчера в 22:52
Происшествия

В Киеве ребенка убили при обстреле автомобиля

Вечером в воскресенье, 1 декабря, в центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover, погиб ребенок 3,5 лет.
Московский Комсомолец вчера в 12:22
Общество

Отель Софии Ротару в Крыму закрыли

На фоне скандала, который начался в российских СМИ, в Ялте закрылся отель Софии Ротару.
Турпром вчера в 09:32
Общество

ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

В единой базе ЦБ будет собирать информацию от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы.
РБК 00:00
Происшествия

Фура сгорела после столкновения с бензовозом под Челябинском

В Челябинской области столкнувшаяся с бензовозом фура сгорела после ДТП. Об этом сообщает пресс-служба АО «УралАвтодор».
REGNUM вчера в 23:12
Армия и оружие

Минобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России

Ведомости вчера в 16:59
Политика

В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России

Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.
РБК 00:09
Общество

«Сила Сибири»: руководители РФ и КНР дадут старт поставкам газа

Вести.Ru вчера в 21:48
Транспорт

На двух МЦД произошел сбой в движении поездов

РБК 29 ноября в 01:49
Общество

На новой Сахалинской ГРЭС-2 отключился энергоблок

ТАСС/ Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 - крупнейшего энергетического объекта региона - отключился через четыре дня после официального запуска.
ТАСС вчера в 23:29
Происшествия

Число жертв аварии с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 26

Число погибших при аварии туристического автобуса в Тунисе возросло до 26 человек, сообщает радиостанция Mosaïque FM со ссылкой на официального представителя Минздрава страны.
РБК вчера в 17:11
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась в уменьшении груди

Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Известия 30 ноября в 23:08
Культура

Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

Ридус 30 ноября в 08:37
Общество

Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Lenta.ru вчера в 18:52
Общество

Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам

Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Lenta.ru 30 ноября в 16:08
Политика

Axios: Трамп разозлён на Макрона за слова о «смерти мозга» НАТО

Американский лидер Дональд Трамп разозлился на слова французского президента Эммануэля Макрона, заявившего о «смерти мозга» НАТО.
RT на русском 01:02
Происшествия

Три школьника утонули в реке в Брянской области

Три школьника провалились под лед и утонули в реке Ипуть в городе Сураже Брянской области.
ТАСС 00:48
Армия и оружие

В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Аргументы и Факты 30 ноября в 15:31
Наука

Теломеры пациентов укоротила прогрессирующая болезнь Хантингтона

Специалисты из Национального института реабилитации в Мехико выяснили, что прогрессирующая болезнь Хантингтона укоротила теломеры пациентов.
МедиаПоток 30 ноября в 08:27
Политика

Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана

Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
РИА Новости 30 ноября в 16:14
Политика

Пушков оценил заявление о появлении Украины на 300 лет раньше России

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия начала формироваться как государство только при Иване Грозном.
Известия вчера в 15:50
Общество

Россиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре

В декабре в ряде российский регионов ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Авто

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В первую очередь эксперты обратили внимание на то, когда стоит продавать автомобиль.
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Одним из самых шокирующих моментов восьмого сезона стала сцена, в которой Джон Сноу убивает свою возлюбленную Дейенерис Таргариен.
Киноафиша России вчера в 16:46
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Михалкова рассказала, чем занялась после распада «Уральских пельменей»

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РИА Новости вчера в 18:21
Экономика

Выплату «налога на Google» в России затруднили банковские реквизиты

Причина — техническая: банки в России отклоняют налоговые платежи с зарубежных счетов на основании отсутствия полных реквизитов в платежных поручениях, рассказали РБК представители двух международных компаний (обе столкнулись с такой проблемой).
РБК вчера в 23:00
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Опубликованы характеристики нового недорогого смартфона Redmi K30

Что касается младшей версии Redmi K30, то инсайдер подтвердил информацию, о процессоре и дисплее.
Astera вчера в 13:35
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