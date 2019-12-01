Происшествия
РЕН ТВГлава Забайкалья записал обращение к жителям после ДТП с автобусом
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов записал видеообращение к жителям региона после смертельного ДТП с пассажирским автобусом, который слетел с моста в реку Куэнгу. Согласно последним данным, жертвами аварии стали 19 человек, еще 21 пострадал.
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Губернатор Забайкальского края призвал жителей региона помочь пострадавшим в ДТП с автобусом
Эхо Москвывчера в 18:03
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Происшествия
Семьи погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье получат компенсации
Общество
Треть россиян сочли возможными протесты с политическими требованиями
Политические протесты в стране считают возможными 29% россиян, 19% респондентов готовы лично в них участвовать, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Происшествия
В Киеве ребенка убили при обстреле автомобиля
Вечером в воскресенье, 1 декабря, в центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover, погиб ребенок 3,5 лет.
Общество
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На фоне скандала, который начался в российских СМИ, в Ялте закрылся отель Софии Ротару.
Общество
ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием
В единой базе ЦБ будет собирать информацию от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы.
Происшествия
Фура сгорела после столкновения с бензовозом под Челябинском
В Челябинской области столкнувшаяся с бензовозом фура сгорела после ДТП. Об этом сообщает пресс-служба АО «УралАвтодор».
Армия и оружие
Минобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России
Политика
В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России
Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.
Общество
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Транспорт
На двух МЦД произошел сбой в движении поездов
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На новой Сахалинской ГРЭС-2 отключился энергоблок
ТАСС/ Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 - крупнейшего энергетического объекта региона - отключился через четыре дня после официального запуска.
Происшествия
Число жертв аварии с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 26
Число погибших при аварии туристического автобуса в Тунисе возросло до 26 человек, сообщает радиостанция Mosaïque FM со ссылкой на официального представителя Минздрава страны.
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Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Культура
Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
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Общество
Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам
Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Политика
Axios: Трамп разозлён на Макрона за слова о «смерти мозга» НАТО
Американский лидер Дональд Трамп разозлился на слова французского президента Эммануэля Макрона, заявившего о «смерти мозга» НАТО.
Происшествия
Три школьника утонули в реке в Брянской области
Три школьника провалились под лед и утонули в реке Ипуть в городе Сураже Брянской области.
Армия и оружие
В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Наука
Теломеры пациентов укоротила прогрессирующая болезнь Хантингтона
Специалисты из Национального института реабилитации в Мехико выяснили, что прогрессирующая болезнь Хантингтона укоротила теломеры пациентов.
Политика
Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия начала формироваться как государство только при Иване Грозном.
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В декабре в ряде российский регионов ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Авто
Эксперты рассказали, как безопасно и правильно продать автомобиль
В первую очередь эксперты обратили внимание на то, когда стоит продавать автомобиль.
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На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика
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Кит Харингтон рассказал, что Джон Сноу не собирался убивать Дейенерис в финале «Игры престолов»
Одним из самых шокирующих моментов восьмого сезона стала сцена, в которой Джон Сноу убивает свою возлюбленную Дейенерис Таргариен.
Шоу-бизнес
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Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, чем занялась после ухода из коллектива.
Экономика
Выплату «налога на Google» в России затруднили банковские реквизиты
Причина — техническая: банки в России отклоняют налоговые платежи с зарубежных счетов на основании отсутствия полных реквизитов в платежных поручениях, рассказали РБК представители двух международных компаний (обе столкнулись с такой проблемой).
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Опубликованы характеристики нового недорогого смартфона Redmi K30
Что касается младшей версии Redmi K30, то инсайдер подтвердил информацию, о процессоре и дисплее.