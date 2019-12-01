Губернатор Забайкальского края Александр Осипов записал видеообращение к жителям региона после смертельного ДТП с пассажирским автобусом, который слетел с моста в реку Куэнгу. Согласно последним данным, жертвами аварии стали 19 человек, еще 21 пострадал.

Глава Забайкалья записал обращение к жителям после ДТП с автобусом

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