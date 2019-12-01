Происшествия

iReactoriReactorГлава Забайкалья записал видеообращение после ДТП с автобусом

Глава Забайкалья Александр Осипов записал видео, в котором обратился к местным жителям после смертельного ДТП с автобусом.
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 22:10, Ашберн
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