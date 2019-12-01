Происшествия
iReactorГлава Забайкалья записал видеообращение после ДТП с автобусом
Глава Забайкалья Александр Осипов записал видео, в котором обратился к местным жителям после смертельного ДТП с автобусом.
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Происшествия
В Бурятии трехлетнего ребенка забыли на улице в 15-градусный мороз
Житель Бурятии оставил трехлетнего ребенка на улице в 15-градусный мороз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Гаджеты
Производство iPhone SE2 запустят в декабре
В сети неоднократно появлялись слухи относительно потенциально популярного смартфона – iPhone SE 2. На этот раз инсайдер из Поднебесной поделился своей информацией относительно этого девайса.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Происшествия
Женщина погибла после падения на рельсы на станции МЦД
Центральная пригородная пассажирская компания в Twitter сообщала, что в результате падения человека на рельсы на МЦД-1 и Савеловском направлении было остановлено движение поездов в сторону Москвы со стороны Лобни.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Обвиняемый в убийстве аспирантки бывший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов содержится в психбольнице столичного следственного изолятора "Бутырка", сообщила "Интерфаксу" член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
Общество
В России три жизненно необходимых лекарства приравняли к наркотикам
В России с 1 декабря в список сильнодействующих средств включены три лекарственных препарата, которые входят в число жизненно необходимых.
Спорт
Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу
Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Наука
Найден способ сделать виртуальную реальность неотличимой от настоящей
Учёные из Сколтеха разработали метод, который позволит сделать виртуальную реальность и компьютерную графику более реалистичными.
Общество
Минюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат
В настоящее время административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, и в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче.
Здоровье
Тюменские неврологи дали советы людям с болями в спине
Чаще ходите в бассейн и катайтесь на велосипеде, сообщило издание «Тюменская область сегодня».
Политика
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Гаджеты
Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X подешевел на треть
Компания Xiaomi объявила о существенном снижении цены для 43-дюймового телевизора Xiaomi Mi TV 4X в Китае. изначально модель предлагалась примерно за 213 долларов в пересчёте по текущему курсу.
Культура
Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова
Армия и оружие
Япония грозит России ударом тысяч ядерных бомб и ракет
Япония угрожает России ядерным ударом тысяч бомб и ракет.
Футбол
Стали известны соперники сборной России на Евро-2020
Матч группового этапа Евро-2020 между Россией и Бельгией состоится 13 июня. Соперниками России в группе B также стали Дания и Финляндия.
Футбол
«Зенит» обыграл «Спартак» в матче РПЛ
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли московский «Спартак» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Здоровье
Почему нельзя носить тесные джинсы и насколько вредными могут быть обычные вещи для женского здоровья? – Интервью с уфимским детским гинекологом
Главный внештатный специалист акушер-гинеколог детского и юношеского возрастов Министерства здравоохранения РБ Софья Муслимова отмечает, что вопрос с кадрами до сих пор существует, специалистов в республике мало.
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Происшествия
Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед
Армия и оружие
В США рассказали о «винтажной» обороне России и ошиблись
Арктическое побережье России защищают мобильные береговые ракетные комплексы (БРК) «Рубеж» (SSC-3 Styx по классификации НАТО), использующие «винтажные» дозвуковые противокорабельные ракеты П-15 (П-15М) «Термит» (SS-N-2 Styx), пишет Forbes.
Политика
США одобрили протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
2 февраля все страны-члены НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в альянс.
Гаджеты
Samsung работает над складным смартфоном с большим экраном
Политика
В МИД Греции осудили агрессивные высказывания Эрдогана
Резкие заявления внешнеполитического ведомства Греции прозвучали в ответ на озвученные президентом Турции Реджепом Эрдоганом планы продолжить разведку и бурение в исключительной экономической зоне Кипра, и «никакие крики и вопли» не смогут этому воспрепятствовать.
Армия и оружие
Американские военные узнали, что Россия разрабатывает новую ракету для СУ-57
Новые ракеты идеально подойдут для небольших отсеков в Су-57. Не только россияне разрабатывают новое оружие.
Экономика
Набиуллина допустила снижение ставок по ипотеке до 7–8% годовых
На фоне снижения Центробанком ключевой ставки с 7 до 6,5% Сбербанк 31 октября снизил ставки по ипотеке до 9,3%. В тот же день аналитики центра Дом.рф сообщили о возможном снижении ставок по ипотеке до отметки 8,5–8,7% в 2020 году.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельном диагнозе
Российский предприниматель, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума рассказала, что ей диагностировали смертельное заболевание легких и дали семь месяцев.