Глава Забайкалья Александр Осипов записал видео, в котором обратился к местным жителям после смертельного ДТП с автобусом.

Глава Забайкалья записал видеообращение после ДТП с автобусом

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