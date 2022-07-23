РБКГлава Запорожской ВГА сообщил об ударе украинских беспилотников по насосным станциямВС Украины совершили три атаки беспилотными летательными средствами по насосным станциям в Розовском районе Запорожской области.РБКПо предварительным данным, уничтожены фильтровая установка второго подъема, ведущая к машинному залу труба, а также повреждены машинное отделение и гаражи.Lenta.ruПроверяется состояние центрального водовода.Взгляд.руСведений о пострадавших и возможных жертвах не приводилось.ФАНЧитать далееСвернутьЦарьградЦарьградЯмал-МедиаВечерняя МоскваГазета.RuТК ЗвездаИА Красная ВеснаRT на русскомФАНПолитика СегодняКомсомольская правдаПодробнее о событииГлава Запорожской ВГА сообщил об ударе украинских беспилотников по насосным станциямРБКвчера в 15:30В администрации Запорожской области сообщили, что ВСУ нанесли удар по насосным станциямLenta.ruвчера в 14:36ВСУ нанесли удар по насосным станциям в Запорожской областиТК Звездавчера в 14:59Украинские беспилотники атаковали насосные станции в Запорожской областиИА Красная Веснавчера в 15:44ВСУ нанесли удар по насосным станциям в Запорожской областиRT на русскомвчера в 14:37Глава Запорожской ВГА Балицкий сообщил об ударе украинских БПЛА по насосным станциямРИА Новостивчера в 15:12На Запорожье сообщили об ударе со стороны ВCУ по насосным станциям в Розовском районеТАССвчера в 14:24Показать ещёОценить417Поделиться