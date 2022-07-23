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Глава Запорожской ВГА сообщил об ударе украинских беспилотников по насосным станциям

ВС Украины совершили три атаки беспилотными летательными средствами по насосным станциям в Розовском районе Запорожской области.
РБК
По предварительным данным, уничтожены фильтровая установка второго подъема, ведущая к машинному залу труба, а также повреждены машинное отделение и гаражи.
Lenta.ru
Проверяется состояние центрального водовода.
Взгляд.ру
Сведений о пострадавших и возможных жертвах не приводилось.
ФАН

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Глава Запорожской ВГА сообщил об ударе украинских беспилотников по насосным станциям
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