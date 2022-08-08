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Глава Запорожской области подписал распоряжение о подготовке референдума

Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости
На мероприятии присутствуют более 700 представителей со всей области.
РИА Новости
Собравшиеся в зале единогласно высказались за проведение референдума о воссоединении Запорожской области с Россией.
News.ru
Вопрос всенародного волеизъявления на освобожденных территориях поднял накануне президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости

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Глава Запорожской области подписал распоряжение о референдуме касательно статуса региона
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