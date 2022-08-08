Lenta.ruГлава Запорожской области подписал распоряжение о подготовке референдумаГлава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией, сообщил корреспондент РИА Новости.РИА НовостиНа мероприятии присутствуют более 700 представителей со всей области.РИА НовостиСобравшиеся в зале единогласно высказались за проведение референдума о воссоединении Запорожской области с Россией.News.ruВопрос всенародного волеизъявления на освобожденных территориях поднял накануне президент Украины Владимир Зеленский.РИА НовостиЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruРИА НовостиТК ЗвездаDaily MoscowРидусДума ТВ47channel.ruSmotrim.ruИзвестияГлагоLLife.ruГлавный региональныйDaily StormPravda.RuВечерняя МоскваАбзацГИПОРТПятый каналForPostФАНПолитическая ЭкспертизаSevastopolMedia.ruРидусThe Moscow PostKazanfirst.ruREGNUM62ИНФОДума ТВНациональная служба новостейПрофильПодробнее о событииГлава Запорожской области подписал распоряжение о референдуме касательно статуса регионаRT на русском06:43Глава Запорожской области Балицкий подписал указ о референдуме о воссоединении с РоссиейРИА Новости07:05Самое цитируемоеВласти Запорожья подписали распоряжение о проведении референдумаРБК07:07Глава временной администрации Запорожской области распорядился провести референдумИнтерфакс06:49Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении в РФТАСС07:22Глава Запорожской области подписал распоряжение о подготовке референдумаLenta.ru07:43Пророссийские власти Запорожья подписали распоряжение о проведении референдума по вхождению в РоссиюКоммерсантъ06:37Показать ещёОценить1,5KПоделиться