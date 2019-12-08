Политика
Lenta.ruГлава администрации Ельцина раскрыл просьбу Крыма и Донбасса в 1991 году
Делегации из Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году просили оставить их в составе России и не отдавать Украине. Об этом рассказал бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов, пишет газета «Взгляд».
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Происшествия
На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.
Армия и оружие
Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
На этой неделе в Средиземное море вошел авианосец «Гарри Трумэн» ВМС США с несколькими кораблями сопровождения.
Общество
«Медуза»: сын бывшего мэра Химок попал под санкции США как участник хакерской группировки Evil Corp
Андрей Ковальский, сын бывшего мэра Химок Владимира Стрельченко, попал в санкционный список США как один из участников хакерской группировки Evil Corp, пишет «Медуза».
Наука
Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае
В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
Общество
Умер 21-летний рэпер Juice WRLD
Экономика
Посол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России
На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина найдены подходы к решению вопроса компенсации расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере.
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
Фигурное катание
Трусова заняла третье место в финале Гран-при
Рязанская фигуристка Александра Трусова стала третьей в финале Гран-при по фигурному катанию в Италии.
Гаджеты
Источник пугает пользователей асимметрией камер в Samsung Galaxy S11
В Сети появились данные о внешнем виде готовящейся к выходу новинки от Samsung – смартфонах Galaxy S11 и S11 с приставкой «плюс», которые получили, мягко говоря, странное расположение сенсоров задних камер.
Общество
Собянин исключил расширение границ Москвы
Происшествия
Склады бывшего магазина ЦСК полыхают в Петрозаводске
Пока более никакой информации нет, пользователи сетей активно делятся фотографиями и видео происходящего – склады буквально полыхают.
Единоборства
Энтони Джошуа отобрал у Энди Руиса пояса
В первом же раунде Джошуа, включив свою убойную правую, рассек Руису левую бровь.
Футбол
Крылья Советов — Урал 2:3
Происшествия
Сын Валерии попал в аварию под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин вместе со своей девушкой попал в аварию под Петербургом. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Политика
Трамп напомнил Ким Чен Ыну о денуклеаризации
Экономика
Трассу через Липецкую область будет строить бывший топ-менеджер «Газпрома»
Автором проекта строительства трассы из Западного Китая в Европу стал бывший топ-менеджер «Газпрома» Александр Рязанов.
Общество
Украинскому режиссеру Сенцову не дали слово на «еврооскаре» в Берлине
Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно выступил против возвращения Донбасса Украине, пока у власти в России Путин, раскритиковал Европейский киноприз в Берлине за то, что ему не дали слово во время церемонии награждения.
Армия и оружие
Американский военный самолёт пролетел над одним из самых секретных российских военных кораблей
Один из самых секретных российских военных кораблей привлёк внимание США, в связи с чем, американский военный самолёт пролетел прямо над местоположением российского морского судна, находящегося в настоящий момент в районе Панамы.
Футбол
«Монако» разгромил «Амьен», Головин отдал голевую передачу
"Монако" одержал победу над "Амьеном" в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу.
Шоу-бизнес
Алиса Фрейндлих отмечает юбилей
«Вы по праву снискали высокое профессиональное признание, а главное - искреннюю, непреходящую любовь поклонников театра и кинематографа», - отметил он.
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
Экономика
Россияне стали активно скупать акции
С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико.
Футбол
«Динамо» в меньшинстве проиграло «Заре» в чемпионате Украины
Киевское "Динамо" потерпело поражение от луганской "Зари" в матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу.
Экономика
Зарплатные сказки могут быть и былью: надо только подумать
Зарплата талантливых сотрудников до 30 лет в московских компаниях указанных выше отраслей может колебаться от 150 тыс. рублей и выше.
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «нормандском» плане Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четвёрки» намерен добиваться мира в стране.