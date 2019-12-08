Делегации из Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году просили оставить их в составе России и не отдавать Украине. Об этом рассказал бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов, пишет газета «Взгляд».

Глава администрации Ельцина раскрыл просьбу Крыма и Донбасса в 1991 году

Происшествия На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.

Наука Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.

Экономика Посол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина найдены подходы к решению вопроса компенсации расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере.

Гаджеты Источник пугает пользователей асимметрией камер в Samsung Galaxy S11 В Сети появились данные о внешнем виде готовящейся к выходу новинки от Samsung – смартфонах Galaxy S11 и S11 с приставкой «плюс», которые получили, мягко говоря, странное расположение сенсоров задних камер.

Происшествия Склады бывшего магазина ЦСК полыхают в Петрозаводске Пока более никакой информации нет, пользователи сетей активно делятся фотографиями и видео происходящего – склады буквально полыхают.

Происшествия Сын Валерии попал в аварию под Петербургом Сын певицы Валерии Арсений Шульгин вместе со своей девушкой попал в аварию под Петербургом. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Общество Украинскому режиссеру Сенцову не дали слово на «еврооскаре» в Берлине Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно выступил против возвращения Донбасса Украине, пока у власти в России Путин, раскритиковал Европейский киноприз в Берлине за то, что ему не дали слово во время церемонии награждения.

Шоу-бизнес Алиса Фрейндлих отмечает юбилей «Вы по праву снискали высокое профессиональное признание, а главное - искреннюю, непреходящую любовь поклонников театра и кинематографа», - отметил он.

Музыка Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.