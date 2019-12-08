Политика

Lenta.ruLenta.ruГлава администрации Ельцина раскрыл просьбу Крыма и Донбасса в 1991 году

Делегации из Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году просили оставить их в составе России и не отдавать Украине. Об этом рассказал бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов, пишет газета «Взгляд».
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Глава администрации Ельцина рассказал о просьбах Крыма и Донбасса в 1991 году

Life.ru12:06

Стало известно о просьбе Крыма и Донбасса остаться в РФ в 1991 году

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Крым и Донбасс просили Ельцина не отдавать их Украине в 1991 году

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Экс-глава администрации Ельцина рассказал, что Донбасс и Крым еще в 1991 году «просились» в состав России

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Стало известно о просьбах Крыма и Донбасса войти в состав РФ в 1991 году

News.ru11:11

Глава администрации Ельцина раскрыл просьбу Крыма и Донбасса в 1991 году

Lenta.ru10:33

Глава администрации Ельцина: Крым, Донецк и Луганск в 1991 году просили не отдавать их Украине

Взгляд.ру05:43
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