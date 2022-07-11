Украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что его инвестиционная компания выходит из медийного бизнеса, на этой неделе его медиагруппа откажется в пользу государства от всех лицензий телеканалов и печатных медиа.
Россия в июне заняла место Алжира в качестве второго экспортёра природного газа в Испанию после того, как поставки из североафриканской страны сократились из-за дипломатической размолвки, сообщает агентство Bloomberg.
Экс-депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что на Украине начался процесс официальной сдачи территории Польше, после того как в парламент внесли законопроект о предоставлении полякам особого статуса.