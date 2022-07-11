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Глава администрации Великого Бурлука Харьковской области погиб при подрыве машины

Глава администрации Великого Бурлука в Харьковской области Евгений Юнаков погиб в результате подрыва машины.
Известия
В пресс-службе добавили, что теракт был осуществлен диверсионно-разведывательной группой, которая подложила взрывное устройство под автомобиль.
ТАСС
В понедельник утром в Запорожской области также было совершено покушение на главу Мелитопольского района Андрея Сигуту.
РБК
О находке граждане сообщили российским военным, саперы обезвредили взрывное устройство.
РБК

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Глава администрации Великого Бурлука Юнаков погиб под Харьковом из-за подрыва его машины
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