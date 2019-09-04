Политика

ИзвестияИзвестияГлава администрации Зеленского спародировал Порошенко

Отмечается, что Богдан начал пародировать экс-президента во время речи на тему снятия депутатской неприкосновенности. Как видно на кадрах, глава администрации Зеленского неоднократно поднимал вверх руки, смеялся и «кривлялся».
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Глава офиса Зеленского спародировал Порошенко во время заседания Рады

Взгляд.ру08:21

Видео: чиновник из команды Зеленского перекривлял Порошенко в Раде

РЕН ТВ06:28

Украинцев рассмешили кривляния Богдана во время выступления Порошенко — видео

Life.ru08:51

Глава администрации Зеленского пародировал Порошенко во время его выступления

Газета.Ru08:39

Глава администрации Зеленского пародировал Порошенко в ходе его выступления

РИА Новости08:25

Глава офиса президента Украины перекривлял Порошенко в Раде при Зеленском

Lenta.ru07:25

Глава администрации Зеленского спародировал Порошенко

Известия09:50
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Политика

Госсекретарь США попросил власти ЕС отказаться от «Северного потока-2»

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В телевизионном обращении глава специального административного района (САР) Китая объявила о выполнении главного пункта требований протестующих — отзыва злополучного закона об экстрадиции из парламента.
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора с Россией на новый уровень.
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Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

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Бросивший в ОМОН урну Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии

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Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.
Lenta.ru 08:02
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Больше 38 миллионов россиян смогут снять наличные в кассе магазина

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Южный Федеральный 05:28
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Минэкономразвития готовит предложения в законы и нормативные акты, чтобы кардинально снизить расходы физического лица для признания себя банкротом через суд, заявил в интервью Business FM министр Максим Орешкин.
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СК начал проверку по факту гибели пятилетней россиянки в Турции

Следственные органы СКР по Архангельской области и НАО начали проверку по факту гибели пятилетней россиянки в бассейне турецкого отеля.
Российская газета 04:57
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек

Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.
РИА Новости вчера в 20:47
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Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне

МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Общество

Мединский назвал «убожеством» взрослых любителей комиксов

Министр культуры России Владимир Мединский назвал «убожеством» ситуацию, при которой взрослые люди читают комиксы, передает агентство «РИА Новости».
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Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции

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КС Армении частично удовлетворил иск экс-президента Кочаряна

Конституционный суд Армении частично удовлетворил иск бывшего президента страны Роберта Кочаряна, который оспаривал свой арест.
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Происшествия

В Воронеже самолет экстренно сел из-за проблем с шасси

После взлета командир доложил о технической проблеме – не убрались задние шасси. Он принял решение прервать полет и вернуться в аэропорт.
Вести.Ru 01:25
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Торговый дефицит США сократился в июле на 2,7%

Фото: EPA-EFE / ETIENNE LAURENT Дефицит торгового баланса в июле сократился на 2,7% и составил $54 млрд, свидетельствуют данные Министерства торговли США.
Вести.Финанс 09:17
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ВВС США хотят приобрести пусковые установки, копирующие С-300

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Омская область закупит новые автомобили «скорой» и школьные автобусы

В Омскую область до конца года поступят 16 автомобилей скорой помощи и 20 школьных автобусов.
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Apple представит бюджетный iPhone впервые с 2016 года

Apple весной 2020 г. может представить новый бюджетный смартфон, сообщает Nikkei. Название и цену устройства издание не уточняет.
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Общество

В Сочи онкобольного мужчину выселили на улицу

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Политика

Украина ответила на предложение особого статуса в ЕС

Президент Словении Борут Пахор выдвинул предложение дать Украине и Турции особый статус в ЕС во время выступления на 14-м стратегическом форуме в городе Блед.
Lenta.ru 10:00
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Путин провёл переговоры с президентом Монголии

Президент России Владимир Путин посетил Улан-Батор с визитом, который приурочен к 80-летию победы советских и монгольских войск над японцами в битве на реке Халхин-Гол.
RT на русском вчера в 09:08
Шоу-бизнес

Алла Пугачева: «Обожаю солнце, но оно мне противопоказано»

Алла Пугачева сообщила своим фанатам в социальной сети Instagram, что обожает солнце, но оно ей противопоказано из-за появления веснушек.
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В Москве женщина попала в реанимацию из-за храпа мужа

Бразильскую туристку госпитализировали в отделение реанимации одной из московских больниц из-за храпа супруга.
РИА Новости 07:27
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Зарплата Зеленского в августе составила около тысячи долларов

Зарплата президента Украины Владимира Зеленского за август составила около тысячи долларов, а руководство его офиса впервые в этом месяце получило зарплату, сообщило госуправление делами в ответ на запрос агентства "Украинские новости".
РИА Новости 08:44
Общество

Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике

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Минтранс планирует отменить предполетный досмотр транзитных пассажиров

Министерство транспорта России планирует отменить предполетный досмотр пассажиров внутрироссийских транзитных рейсов.
Известия 08:48
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Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг

Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.
РИА Новости 05:33
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Жириновский поблагодарил Зеленского за политику по развалу Украины

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал политикой развала Украины инициативу президента Владимира Зеленского о снятии неприкосновенности с депутатов Верховной рады.
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«Бавария» объявила о рекордной прибыли по итогам прошлого сезона

«Бавария» по итогам прошлого сезона установила новый рекорд клуба по прибыли.
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