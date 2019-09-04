Политика
ИзвестияГлава администрации Зеленского спародировал Порошенко
Отмечается, что Богдан начал пародировать экс-президента во время речи на тему снятия депутатской неприкосновенности. Как видно на кадрах, глава администрации Зеленского неоднократно поднимал вверх руки, смеялся и «кривлялся».
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Экономика
Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю
Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
Российская газета 08:58
Политика
Украинский язык сочли выдуманным
Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген назвал украинский язык выдуманным, а государственность страны — несуществующей.
Lenta.ru 13:40
Экономика
Налоговая служба предложила решение проблемы «копеечных долгов»
Федеральная налоговая служба (ФНС) предлагает отказаться от блокировки счетов предпринимателей за долг в несколько рублей или копеек и предложить бизнесу самостоятельно гасить его.
РБК 14:18
Экономика
Орешкин рассказал о вине банков в закредитованности россиян
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что банки частично несут вину за нынешний уровень закредитованности населения.
RT на русском 01:52
Кино
Вышел трейлер «Плохих парней 3» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом
Российская газета 14:25
Политика
Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей
Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.
РИА Новости 14:37
Политика
Путину и Моди показали ритуал защиты от злых духов
Президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Индии Нарендре Моди показали ритуал защиты от злых духов, сообщает «РИА Новости».
РБК 12:50
Политика
Кличко назвал незаконным решение о его увольнении
Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
Политика
Экс-министр Болгарии осудил позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Бывший глава МИД Болгарии Румен Петков назвал безумной позицию Софии о «сомнительном» значении роли Советского Союза в войне против гитлеровской Германии для освобождения Европы от фашизма.
RT на русском 13:57
Общество
Закрытый российский город с одной больницей лишился главного хирурга
Об увольнении всех хирургов в единственной больнице Трехгорного стало известно 29 августа, причиной ухода стали высокие нагрузки и низкая зарплата.
Lenta.ru 07:34
Шоу-бизнес
Григорий Лепс перенес две операции
Известия 00:37
Происшествия
Российские туристы задержали в Италии уличного вора
Двое российских туристов задержали уличного вора, который пытался украсть рюкзак у одной из их спутниц в центре Болоньи.
Lenta.ru 14:40
Армия и оружие
Раскрыт маршрут американских поставок оружия сирийским боевикам
Армия США закупала боеприпасы для сирийских боевиков у производителей оружия в Сербии.
Московский Комсомолец 08:09
Политика
Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов
Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них, сообщается на сайте парламента.
РИА Новости 05:41
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru 12:05
Происшествия
Следствие рассматривает две версии крушения Су-25
Следствие рассматривает отказ техники и ошибку пилотирования в качестве основных причин крушения учебно-боевого самолета Су-25УБ в Ставропольском крае.
BFM.ru 07:40
Политика
Аксенов объяснил детям, почему ездил с Путиным на мотоцикле без шлема
Поездка на мотоцикле без шлемов с президентом России Владимиром Путиным на байк-шоу в Севастополе не была нарушением правил дорожного движения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 13:48
Политика
Госдеп назначил награду за разрушающие финансовую сеть КСИР сведения
США назначают награду до $15 млн за информацию, которая поможет разрушить финансовую сеть Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
Известия 11:33
Авто
Стали известны цены хэтчбека Geely GS
Официально цены пока не опубликованы, но нам стало известно, что новинку оценили минимум в 1 299 990 рублей.
110km.ru 02 сентября в 05:55
Происшествия
Автомобилист получил ранение в ходе дорожного конфликта в Москве
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, конфликт между водителями двух автомобилей произошел около Головинского кладбища на севере Москвы.
ТАСС 09:10
Политика
В Британии договорились рассмотреть законопроект об отсрочке Brexit
Британский парламент выступает против соглашения с Брюсселем о выходе страны из ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без сделки.
Известия 12:59
Волейбол
Главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо возглавил «Зенит»
Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо возглавил "Зенит" из Санкт-Петербурга, сообщает официальный Twitter клуба.
РИА Новости 09:17
Политика
Киев хочет вернуть российских наблюдателей в Донбасс
Киев хочет вернуть российских наблюдателей в Совместный центр по контролю и координации сторон.
Газета.Ru 14:29
Хоккей
«Салават Юлаев» в Китае обыграл «Куньлунь Ред Стар»
News102.ru 09:53
Здоровье
В Дагестане вместо 15 модульных ФАПов откроют 20
Контракты были заключены 26 августа. В некоторых населенных пунктах уже стартовали работы по установке модульных ФАПов.
Министерство здравоохранения Республики Дагестан 13:10
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30