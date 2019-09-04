Политика

ИзвестияИзвестияГлава администрации Зеленского спародировал Порошенко

Отмечается, что Богдан начал пародировать экс-президента во время речи на тему снятия депутатской неприкосновенности. Как видно на кадрах, глава администрации Зеленского неоднократно поднимал вверх руки, смеялся и «кривлялся».
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Глава администрации Зеленского передразнил Порошенко на заседании. Видео

Телеканал 360°11:11

Глава офиса президента Украины перекривлял Порошенко в Раде при Зеленском

Lenta.ru07:25

Глава администрации Зеленского спародировал Порошенко

Известия09:50

Глава администрации Зеленского пародировал Порошенко во время его выступления

Газета.Ru08:39

Глава администрации Зеленского пародировал Порошенко в ходе его выступления

РИА Новости08:25

Глава офиса Зеленского поиздевался над Порошенко у него за спиной

Московский Комсомолец10:47

Видео: чиновник из команды Зеленского перекривлял Порошенко в Раде

РЕН ТВ06:28
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Экономика

Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю

Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
Российская газета 08:58
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Украинский язык сочли выдуманным

Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген назвал украинский язык выдуманным, а государственность страны — несуществующей.
Lenta.ru 13:40
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Налоговая служба предложила решение проблемы «копеечных долгов»

Федеральная налоговая служба (ФНС) предлагает отказаться от блокировки счетов предпринимателей за долг в несколько рублей или копеек и предложить бизнесу самостоятельно гасить его.
РБК 14:18
Экономика

Орешкин рассказал о вине банков в закредитованности россиян

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что банки частично несут вину за нынешний уровень закредитованности населения.
RT на русском 01:52
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Вышел трейлер «Плохих парней 3» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом

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Назван размер гонорара Нурмагомедова за бой с Порье

Известия 14:19
Политика

Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей

Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.
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Политика

Путину и Моди показали ритуал защиты от злых духов

Президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Индии Нарендре Моди показали ритуал защиты от злых духов, сообщает «РИА Новости».
РБК 12:50
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Кличко назвал незаконным решение о его увольнении

Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
Политика

Экс-министр Болгарии осудил позицию МИД о роли СССР во Второй мировой

Бывший глава МИД Болгарии Румен Петков назвал безумной позицию Софии о «сомнительном» значении роли Советского Союза в войне против гитлеровской Германии для освобождения Европы от фашизма.
RT на русском 13:57
Общество

Закрытый российский город с одной больницей лишился главного хирурга

Об увольнении всех хирургов в единственной больнице Трехгорного стало известно 29 августа, причиной ухода стали высокие нагрузки и низкая зарплата.
Lenta.ru 07:34
Шоу-бизнес

Григорий Лепс перенес две операции

Известия 00:37
Происшествия

Российские туристы задержали в Италии уличного вора

Двое российских туристов задержали уличного вора, который пытался украсть рюкзак у одной из их спутниц в центре Болоньи.
Lenta.ru 14:40
Армия и оружие

Раскрыт маршрут американских поставок оружия сирийским боевикам

Армия США закупала боеприпасы для сирийских боевиков у производителей оружия в Сербии.
Московский Комсомолец 08:09
Политика

Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них, сообщается на сайте парламента.
РИА Новости 05:41
Шоу-бизнес

В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак

Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru 12:05
Происшествия

Следствие рассматривает две версии крушения Су-25

Следствие рассматривает отказ техники и ошибку пилотирования в качестве основных причин крушения учебно-боевого самолета Су-25УБ в Ставропольском крае.
BFM.ru 07:40
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Аксенов объяснил детям, почему ездил с Путиным на мотоцикле без шлема

Поездка на мотоцикле без шлемов с президентом России Владимиром Путиным на байк-шоу в Севастополе не была нарушением правил дорожного движения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 13:48
Политика

Госдеп назначил награду за разрушающие финансовую сеть КСИР сведения

США назначают награду до $15 млн за информацию, которая поможет разрушить финансовую сеть Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
Известия 11:33
Авто

Стали известны цены хэтчбека Geely GS

Официально цены пока не опубликованы, но нам стало известно, что новинку оценили минимум в 1 299 990 рублей.
110km.ru 02 сентября в 05:55
Происшествия

Автомобилист получил ранение в ходе дорожного конфликта в Москве

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, конфликт между водителями двух автомобилей произошел около Головинского кладбища на севере Москвы.
ТАСС 09:10
Общество

Минпромторг признал ошибку с фотографией моста на буклете ВЭФ-2019

Интерфакс 09:02
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В Британии договорились рассмотреть законопроект об отсрочке Brexit

Британский парламент выступает против соглашения с Брюсселем о выходе страны из ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без сделки.
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Главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо возглавил «Зенит»

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо возглавил "Зенит" из Санкт-Петербурга, сообщает официальный Twitter клуба.
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Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Нину Ургант

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Betting Insider: бывший форвард «Рубина» Жонатас перейдет в «Динамо»

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Политика

Киев хочет вернуть российских наблюдателей в Донбасс

Киев хочет вернуть российских наблюдателей в Совместный центр по контролю и координации сторон.
Газета.Ru 14:29
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«Салават Юлаев» в Китае обыграл «Куньлунь Ред Стар»

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В Дагестане вместо 15 модульных ФАПов откроют 20

Контракты были заключены 26 августа. В некоторых населенных пунктах уже стартовали работы по установке модульных ФАПов.
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Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
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