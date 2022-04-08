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Глава агентства по рыболовству Савельев: рост цен на рыбу связан с сокращением экспорта

В России объемы экспорта российской рыбы уменьшились из-за пандемии и обостренной геополитической ситуации.
Газета.Ru
Савельев также отметил, что на стоимость рыбы влияет и инфляция в России.
Lenta.ru
Расходы на транспортировку растут, хранение рыбы тоже стало обходиться дороже.
Царьград
Поставщикам приходится увеличивать расходы на транспортировку и хранение товаров.
Московский Комсомолец

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Эксперт объяснил, что будет с ценами на рыбу в России
Вечерняя Москва5 апреля в 09:05
Россиянам рассказали, что будет с ценами на рыбу
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