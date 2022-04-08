Газета.RuГлава агентства по рыболовству Савельев: рост цен на рыбу связан с сокращением экспортаВ России объемы экспорта российской рыбы уменьшились из-за пандемии и обостренной геополитической ситуации.Газета.RuСавельев также отметил, что на стоимость рыбы влияет и инфляция в России.Lenta.ruРасходы на транспортировку растут, хранение рыбы тоже стало обходиться дороже.ЦарьградПоставщикам приходится увеличивать расходы на транспортировку и хранение товаров.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваГазета.RuНародные новостиIrkutskMediaЦентральная Служба НовостейАгротаймРидусАлтапрессЦарьград. Ростов-на-ДонуТелеканал 360°RT на русскомLife.ruVSE42.RUНациональная служба новостейЗолотой РогIvbg.ruКомсомольская правдаПетербургский дневникЦарьградВыберу.руПодробнее о событииЭксперт объяснил, что будет с ценами на рыбу в РоссииВечерняя Москва5 апреля в 09:05Россиянам рассказали, что будет с ценами на рыбуРадио Sputnik19:00Самое цитируемоеГлава агентства по рыболовству Савельев: цены на рыбу повысятся из-за снижения экспортаТелеканал 360°22:58Названа причина подорожания рыбы в РоссииОбщественная служба новостей22:50Глава информагентства по рыболовству: рост цен на рыбу связан с сокращением экспортаLenta.ru20:23Руководитель информагентства по рыболовству Савельев объяснил рост цен на рыбу в РоссииRT на русском19:37Эксперт об импортозамещении в РФ: «рыбы будет много, но всё это будет дорого»Говорит Москва5 апреля в 10:46Глава агентства по рыболовству Савельев пообещал, что в магазинах появится много качественной рыбыЭкономика сегодня23:25Показать ещёОценить2,6KПоделиться