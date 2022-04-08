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Глава агентства по рыболовству Савельев: рост цен на рыбу связан с сокращением экспорта

Глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в беседе с радио Sputnik предупредил
 россиян о росте цен на рыбу.
Lenta.ru
Инфляция в России тоже влияет на стоимость рыбы.
РИА Новости
Поставщикам приходится увеличивать расходы на транспортировку и хранение товаров.
Московский Комсомолец
Президент России Владимир Путин назвал продовольственную самодостаточность конкурентным преимуществом России.
RT на русском

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Глава агентства по рыболовству Савельев: цены на рыбу повысятся из-за снижения экспорта
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Россиянам рассказали, что будет с ценами на рыбу
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