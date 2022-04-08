Lenta.ruГлава агентства по рыболовству Савельев: рост цен на рыбу связан с сокращением экспортаГлава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в беседе с радио Sputnik предупредил россиян о росте цен на рыбу.Lenta.ruИнфляция в России тоже влияет на стоимость рыбы.РИА НовостиПоставщикам приходится увеличивать расходы на транспортировку и хранение товаров.Московский КомсомолецПрезидент России Владимир Путин назвал продовольственную самодостаточность конкурентным преимуществом России.RT на русскомЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваТелеканал 360°RT на русскомРадио Комсомольская правдаПодробнее о событииГлава агентства по рыболовству Савельев: цены на рыбу повысятся из-за снижения экспортаТелеканал 360°22:58Россиянам рассказали, что будет с ценами на рыбуРадио Sputnik19:00Самое цитируемоеНазвана причина подорожания рыбы в РоссииОбщественная служба новостей22:50«Самая токсичная еда в мире»: эксперт об импортной рыбе в российских магазинахРадио Комсомольская правда6 апреля в 09:33Глава агентства по рыболовству Савельев: рост цен на рыбу связан с сокращением экспортаLenta.ru20:23Эксперт Савельев объяснил рост цен на рыбу в России сокращением объемов ее экспортаРИА Новости19:10Руководитель информагентства по рыболовству Савельев объяснил рост цен на рыбу в РоссииRT на русском19:37Эксперт Савельев: сокращение экспорта рыбы скажется на цене продукта на внутреннем рынкеПРАЙМ20:39Показать ещёОценить277Поделиться