Lenta.ruГлава агентства по рыболовству Савельев: рост цен на рыбу связан с сокращением экспортаГлава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в беседе с радио Sputnik предупредил россиян о росте цен на рыбу.Lenta.ruОдновременно россияне сталкиваются с подорожанием многих видов рыбы на внутреннем рынке.РИА Новости"Рынок будет заполнен качественной российской дикой рыбой", – считает он.РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин назвал продовольственную самодостаточность конкурентным преимуществом России.RT на русскомЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваRT на русскомРадио Комсомольская правдаПодробнее о событииЭксперт Савельев: сокращение экспорта рыбы скажется на цене продукта на внутреннем рынкеПРАЙМ20:39Эксперт Савельев сделал прогноз по ценам на рыбу в РоссииОбщественная служба новостей5 апреля в 11:39Эксперт Савельев объяснил рост цен на рыбу в России сокращением объемов ее экспортаРИА Новости19:10Руководитель информагентства по рыболовству Савельев объяснил рост цен на рыбу в РоссииRT на русском19:37«Самая токсичная еда в мире»: эксперт об импортной рыбе в российских магазинахРадио Комсомольская правда6 апреля в 09:33Глава агентства по рыболовству Савельев: рост цен на рыбу связан с сокращением экспортаLenta.ru20:23Эксперт объяснил, что будет с ценами на рыбу в РоссииВечерняя Москва5 апреля в 09:05Показать ещёОценить105Поделиться