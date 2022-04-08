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Глава агентства по рыболовству Савельев: рост цен на рыбу связан с сокращением экспорта

Глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в беседе с радио Sputnik предупредил
 россиян о росте цен на рыбу.
Lenta.ru
Одновременно россияне сталкиваются с подорожанием многих видов рыбы на внутреннем рынке.
РИА Новости
"Рынок будет заполнен качественной российской дикой рыбой", – считает он.
РИА Новости
Президент России Владимир Путин назвал продовольственную самодостаточность конкурентным преимуществом России.
RT на русском

Подробнее о событии

Эксперт Савельев: сокращение экспорта рыбы скажется на цене продукта на внутреннем рынке
ПРАЙМ20:39
Эксперт Савельев сделал прогноз по ценам на рыбу в России
Общественная служба новостей5 апреля в 11:39
Эксперт Савельев объяснил рост цен на рыбу в России сокращением объемов ее экспорта
РИА Новости19:10
Руководитель информагентства по рыболовству Савельев объяснил рост цен на рыбу в России
RT на русском19:37
«Самая токсичная еда в мире»: эксперт об импортной рыбе в российских магазинах
Радио Комсомольская правда6 апреля в 09:33
Глава агентства по рыболовству Савельев: рост цен на рыбу связан с сокращением экспорта
Lenta.ru20:23
Эксперт объяснил, что будет с ценами на рыбу в России
Вечерняя Москва5 апреля в 09:05

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