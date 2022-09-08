Будьте в Плюсе

Глава американского генштаба Милли оценил боевые потери ВСУ в десятки тысяч человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала российской военной операции потеряли десятки тысяч человек убитыми и ранеными.
РБК
Киев с начала российской специальной военной операции понес потери в десятки тысяч убитыми и ранеными, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
Взгляд.ру
"За последние шесть месяцев украинцы... заплатили ужасную цену в тысячи-десятки тысяч потерь убитыми и ранеными", - сказал Милли на американской базе Рамштайн в Германии.
ТВ Центр
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 22 августа сообщил, что безвозвратные потери украинской армии составляют около 9 тыс. человек.
РБК

Подробнее о событии

Глава Генштаба США Милли оценил потери Украины за время СВО в десятки тысяч человек
Известия12:59
Начальник генштаба США Милли оценил потери Киева за время операции в десятки тысяч человек
РИА Новости11:58
Самое цитируемое
Начальник штабов ВС США Милли заявил о потере Украиной десяток тысяч человек убитыми
Lenta.ru12:49
Пентагон: Украина потеряла за время спецоперации десятки тысяч человек
Pravda.Ru12:13
Пентагон: ВСУ потеряли в спецоперации десятки тысяч солдат
URA.Ru12:25
Генерал Милли: ВСУ с начала спецоперации ВС РФ потеряли десятки тысяч солдат и офицеров
ФАН12:13
В США заявили, что Украина потеряла в ходе СВО десятки тысяч человек убитыми и ранеными
ТАСС12:48

Интересное

ЦБ на полгода продлил запрет на банковские комиссии за снятие валюты

Банк России продлил до 9 марта 2023 года запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче валюты с вкладов или счетов.
Коммерсантъ12:03

В Харьковскую область входят резервные соединения вооруженных сил

Резервные силы входят в Харьковскую область, сообщила в четверг, 8 сентября, военно-гражданская администрация региона в Telegram-канале.
Известия13:26

Читатели Daily Mail восхитились ультиматумом Путина Европе в вопросе поставок газа и нефти

Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают предупреждение президента России Владимира Путина перестать поставлять газ и нефть в случае введения ограничения цен на эти энергоресурсы.
РИА Новости03:44

Кадыров сообщил о закреплении союзных войск в Соледаре

Союзные войска закрепляются в Соледаре в Донецкой Народной Республике и готовы установить над городом полный контроль.
Известия14:09

Премьер Великобритании Трасс назвала смерть королевы Елизаветы II шоком для нации и мира

Премьер Британии Лиз Трасс заявила, что смерть королевы Елизаветы II - это шок для нации и мира.
РИА Новости14:33

Оператор Conexus Baltic Grid: в Латвию вновь начал поступать российский газ

Природный газ из России вновь начал поступать в Латвию, пишет ТАСС со ссылкой на оператора инфраструктуры системы природного газа Conexus Baltic Grid.
Lenta.ru13:25

Рейнсалу: Эстония, Латвия, Литва и Польша закроют въезд россиянам с 19 сентября

Рейнсалу обратился гражданам России и призвал их не приезжать в Эстонию с шенгенскими визами.
РИА Новости06:05

В Херсонской области российские военные спасли подорвавшегося итальянского журналиста

Российские военные спасли жизнь подорвавшемуся на украинской мине в Херсонской области итальянскому журналисту Маттиа Сорби, освещавшему боевые действия со стороны ВСУ, сообщили в Минобороны.
РИА Новости08:23

Госсекретарь США Блинкен утверждает, что США закрыли России доступ к импорту оружия

Поскольку мы систематически прикрываем им доступ к импорту и продолжим оказывать это давление", - приводятся слова Блинкена в видео, опубликованном в Telegram-канале Владимира Зеленского по итогам их встречи.
РИА Новости12:34

Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад 0:0 (1-й тайм)

В четверг, 8 сентября, в рамках группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» примет «Реал Сосьедад».
Vprognoze.ru07:13