РБКГлава американского генштаба Милли оценил боевые потери ВСУ в десятки тысяч человекВооруженные силы Украины (ВСУ) с начала российской военной операции потеряли десятки тысяч человек убитыми и ранеными.РБККиев с начала российской специальной военной операции понес потери в десятки тысяч убитыми и ранеными, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.Взгляд.ру"За последние шесть месяцев украинцы... заплатили ужасную цену в тысячи-десятки тысяч потерь убитыми и ранеными", - сказал Милли на американской базе Рамштайн в Германии.ТВ ЦентрГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 22 августа сообщил, что безвозвратные потери украинской армии составляют около 9 тыс. человек.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКПолитическая ЭкспертизаИзвестияЦарьградНародные новостиЯмал-МедиаРамблерВечерняя МоскваФАНREGNUMКурьер. Среда. БердскPravda.RuГазета.RuLife.ruПодробнее о событииГлава Генштаба США Милли оценил потери Украины за время СВО в десятки тысяч человекИзвестия12:59Начальник генштаба США Милли оценил потери Киева за время операции в десятки тысяч человекРИА Новости11:58Самое цитируемоеНачальник штабов ВС США Милли заявил о потере Украиной десяток тысяч человек убитымиLenta.ru12:49Пентагон: Украина потеряла за время спецоперации десятки тысяч человекPravda.Ru12:13Пентагон: ВСУ потеряли в спецоперации десятки тысяч солдатURA.Ru12:25Генерал Милли: ВСУ с начала спецоперации ВС РФ потеряли десятки тысяч солдат и офицеровФАН12:13В США заявили, что Украина потеряла в ходе СВО десятки тысяч человек убитыми и раненымиТАСС12:48Показать ещёОценить657Поделиться