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Глава авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков покинул пост

Глава авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков решил покинуть свой пост, пишет РБК.
Lenta.ru
Андрей Калмыков занимал должность гендиректора "Победы" с сентября 2014 года.
Российская газета
Согласно стратегии "Аэрофлота", лоукостер со временем должен был стать второй крупнейшей компанией в группе.
ТАСС
Из-за начала российской военной операции на Украине Евросоюз ввел санкции и полностью закрыл воздушное пространство для российских авиакомпаний.
РБК

Подробнее о событии

Глава «Победы» ушел в отставку
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