Lenta.ruГлава авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков покинул постГлава авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков решил покинуть свой пост, пишет РБК.Lenta.ruАндрей Калмыков занимал должность гендиректора "Победы" с сентября 2014 года.Российская газетаСогласно стратегии "Аэрофлота", лоукостер со временем должен был стать второй крупнейшей компанией в группе.ТАССИз-за начала российской военной операции на Украине Евросоюз ввел санкции и полностью закрыл воздушное пространство для российских авиакомпаний.РБКЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuФорпост Северо-ЗападRT на русскомТурДомКапитал страныРБКThe Moscow PostАфиша DailyУтроNewsНТВИзвестияНовые ИзвестияПодробнее о событииГлава «Победы» ушел в отставкуРБК08:30Гендиректор «Победы» Калмыков объявил об уходе из компанииРоссийская газета07:41«Победа»: Генеральный директор авиакомпании Андрей Калмыков покинул свой постАгентство Москва07:50Глава «Победы» Калмыков уйдет из авиакомпанииИнтерфакс07:50Глава авиакомпании «Победа» ушел в отставкуИзвестия07:57Гендиректор авиакомпании «Победа» Калмыков покидает свой постRT на русском07:40Гендиректор «Победы» объявил об уходе из компанииТАСС07:25Показать ещёОценить495Поделиться