Глава банка «Открытие» заявил о подрыве доверия из-за повышения налогов
В 2018 году было принято решение о повышении со следующего года налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%, которое также сопровождалось обещаниями не поднимать налоги в ближайшие годы.В источнике
С чего всё началось
Глава банка «Открытие» заявил о подрыве доверия из-за повышения налогов
"Пока ощущение, что государство — не самый эффективный расходователь денег", — отметил глава "Открытия". Господдержка в кризис Антикризисная поддержка бизнеса и граждан в России "была достаточно скромной", но "весьма эффективной", подчеркнул Задорнов.
РБК23:30
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