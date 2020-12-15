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РБК
РБК

Глава банка «Открытие» заявил о подрыве доверия из-за повышения налогов

Общественная служба новостей
RuNews24.ru
РБК
Lenta.ru
ГЛАС.RU
Газета.Ru
В 2018 году было принято решение о повышении со следующего года налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%, которое также сопровождалось обещаниями не поднимать налоги в ближайшие годы.В источнике
С чего всё началось
РБК

Глава банка «Открытие» заявил о подрыве доверия из-за повышения налогов

"Пока ощущение, что государство — не самый эффективный расходователь денег", — отметил глава "Открытия". Господдержка в кризис Антикризисная поддержка бизнеса и граждан в России "была достаточно скромной", но "весьма эффективной", подчеркнул Задорнов.
РБК23:30
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Газета.Ru

РБК: Задорнов рассказал об эффекте от повышения налогов для бизнеса

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Rambler News Service

Глава банка «Открытие» высказался о повышении налогов

Rambler News Service03:58
БИЗНЕС Online

Глава российского банка негативно оценил повышение налогов: «Эти шаги подрывают доверие общества»

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