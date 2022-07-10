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Глава британского МИД Трасс пообещала снизить налоги в случае избрания на пост премьера

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила
 о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства.
РИА Новости
Министр также пообещала "начать снижать налоги с первого дня" премьерства, добавляет издание.
Life.ru
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
РИА Новости
По словам Лиз Трасс, Лондон сталкивается со значительными вызовами на фоне глобального экономического кризиса, а также с серьезнейшими вызовами за границей, исходящими от "России и все более решительного Китая".
РЕН ТВ

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Глава МИД Британии Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра
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