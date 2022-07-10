По словам Лиз Трасс, Лондон сталкивается со значительными вызовами на фоне глобального экономического кризиса, а также с серьезнейшими вызовами за границей, исходящими от "России и все более решительного Китая".
Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ возглавили рейтинг по развитию ипотеки за последний год, в то время как Ингушетия, Дагестан и Крым оказались в конце списка, свидетельствует исследование РИА Новости*.
На время работ на "Северном потоке" единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы остается только одна транзитная ветка через Украину - через нее украинская сторона в последнее время подтверждает заявки в объеме лишь около 40 млн куб. м в сутки.