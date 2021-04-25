Глава британской разведки назвал Россию ослабевающей державой
Глава британской внешней разведки Ричард Мур назвал Россию «ослабевающей державой» в экономическом и демографическом плане.
В частности, Британию беспокоило большое число российских войск на границе с Украиной и вероятность «вторжения».
По словам Мура, Британия и США предупреждали Москву о «серьезных последствиях» вторжения на Украину.
По мнению Мура, поведение России в Чехии заставляет проводить паралели с ситуацией в отношениях РФ и Украины.