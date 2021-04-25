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Глава британской разведки назвал Россию ослабевающей державой

Глава британской внешней разведки Ричард Мур назвал Россию «ослабевающей державой» в экономическом и демографическом плане.
RT на русском
В частности, Британию беспокоило большое число российских войск на границе с Украиной и вероятность «вторжения».
Евразия Daily
По словам Мура, Британия и США предупреждали Москву о «серьезных последствиях» вторжения на Украину.
Профиль
По мнению Мура, поведение России в Чехии заставляет проводить паралели с ситуацией в отношениях РФ и Украины.
РИА Новости
Газета.Ru
Московский Комсомолец
Lenta.ru
Вечерняя Москва
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Комсомольская правда

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