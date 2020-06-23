Коронавирус
ИнтерфаксГлава буддистов Тувы скончался от коронавируса
Ранее СМИ сообщали, что Верховный лама Тувы был госпитализирован с коронавирусом, он был введен в искусственную кому. Кроме того, коронавирусом заразился и сам Кара-оол. Как сообщалось в конце мая, глава республики был госпитализирован.
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Общество
Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тыс. рублей
Ранее стало известно, что детские выплаты в размере 10 тыс. рублей получили 19,8 миллиона детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 12:16
Авто
В Сети появились изображения новой Lada Granta
По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
32CARS.ru 05:42
Общество
Путин предложил ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране
Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.
Коммерсантъ 11:02
Общество
В Москве начался последний этап снятия ограничений
1. 23 июня в Москве начинается последний этап отмены режима самоизоляции С этого дня вновь откроются фитнес-клубы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, спа-салоны, солярии, бани и сауны.
Lenta.ru вчера в 17:01
Футбол
Виллиан согласился остаться в «Челси» до конца сезона
Полузащитник "Челси" Виллиан останется в клубе до конца сезона.
Soccer.ru 12:28
Авто
Российский рынок покинули два кроссовера Haval
Компания Haval завершила продажи кроссоверов H2 и H6 на российском рынке.
Автоновости дня 00:07
Футбол
Вратарь ФК «Ростов» Денис Попов рассказал о клубе своей мечты
О своих мечтах футболист рассказал в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале».
Privet-Rostov.ru 01:42
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Газета.Ru 05:06
Политика
В Кремле перечислили иностранных гостей парада Победы в Москве
Как подчеркнул Песков, руководство России понимает, что по ряду причин некоторые лидеры не смогут присутствовать на параде Победы в Москве.
Известия 08:20
Гаджеты
Apple отказывается в своих Mac от чипов Intel в пользу собственных
Apple объявила, что отказывается от процессоров Intel в своих компьютерах Mac и переходит на собственные.
ТАСС вчера в 15:35
Экономика
В правительстве объяснили важность квотирования госзакупок
Заместитель Председателя Правительства России Юрий Борисов отметил важность законопроекта о гарантированных квотах для отечественных производителей в госзакупках.
Дума ТВ 10:22
Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
Политика
Болтон рассказал о жестких переговорах Обамы и Путина по Крыму
Бывший президент США Барак Обама призывал Владимира Путина в 2014 года «не идти дальше аннексии Крыма».
Росбалт вчера в 07:49
Футбол
Фанат «Бернли» отказался извиняться за баннер «Жизни белых важны»
Фанат клуба "Бернли" Джейк Хеппл взял на себя ответственность за баннер со словами "Жизни белых важны", который был замечен 22 июня на матче 30 тура чемпионата Англии по футболу (АПЛ) против "Манчестер Сити".
Деловое.ТВ 09:49
Общество
Жителей европейской части России предупредили о жаре
В Москве и западной половине европейской части России на выходных ожидается жаркая погода, сообщается на сайте Гидрометцентра.
РИА Новости 01:59
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,26% — до $42,08 за баррель.
RT на русском вчера в 01:27
Общество
Владимир Путин предложил повторить выплаты на детей до 16 лет
Президент Владимир Путин обратился к россиянам в прямом эфире.
Информ Полис online 11:15
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости вчера в 20:00
Авто
78-летний мужчина купил себе McLaren 720S Spider
McLaren показала специальную версию модели 720S под названием Le Mans Special Edition.
CarsWeek.ru 21 июня в 04:23
Происшествия
Бывшего замгубернатора Курганской области просят посадить на 15 лет
Курган, 23 июня 2020, 15:36 — REGNUM В Курганском городском 23 июня гособвинитель потребовал для бывшего заместителя губернатора Зауралья Романа Ванюкова назначить наказание 15 лет лишения свободы и штраф в 26 миллионов рублей.
REGNUM 08:36
Шоу-бизнес
Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной
Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной История любви Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова начиналась очень романтично.
Вокруг ТВ вчера в 08:36
Общество
Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье
Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.
Компания 10:38
Общество
Жители РФ прогнозируют массовую явку на голосовании по Конституции
Москва, 23 июня 2020, 13:54 — REGNUM Большинство граждан России (59%) прогнозируют, что на голосование по поправкам к Конституции придет очень много людей.
REGNUM 06:54
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Мексике
RT на русском 11:49
Экономика
Мосбиржа запускает вечерние торги на фондовом рынке
Московская биржа в понедельник запускает вечернюю сессию на рынке акций.
ТАСС 21 июня в 17:05