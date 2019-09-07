Председатель бундестага Вольфганг Шойбле назвал неразумными действия критиков «Северного потока — 2», отметив, что они могут навредить Европе. Об этом он написал в статье для Die Welt.

Армия и оружие Освобожденных украинских моряков наградили На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.

Политика Освобождённый Вышинский намерен вернуться на Украину Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил о намерении в ближайшее время вернуться в Киев.

Происшествия На дом Памфиловой совершено нападение Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой.

Здоровье Безалкогольные напитки без сахара вредны для здоровья – специалисты Непоправимый вред здоровью приносят самые, на первый взгляд, казалось бы, безвредные напитки без добавления сахара.

Политика Порошенко похвалил себя за обмен пленными Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.

Политика Трамп назвал шагом к миру обмен заключенными между Россией и Украиной Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с обменом заключенными и назвал его гигантским шагом к миру.

Политика Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии рассказал, что сожалеет о браке с «Мисс Москва» Бывший король Малайзии Мухаммад V признался, что сожалеет о браке с «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, сообщает газета New Straits Times.

Политика Додон договорился с Путиным о скидке на газ Лидер Молдавии Игорь Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Политика Глава Пентагона посоветовал России вести себя как «нормальная страна» Глава Пентагона Марк Эспер на совместной пресс-конференции с главой МВД Франции Флоранс Парли в Париже посоветовал России изменить свое поведение.

Культура Альбина Джанабаева ушла от Меладзе Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.

Энергетика Вне конкуренции: Россия покорила энергетические рынки Азии Глава индийского Минэнерго проявил интерес к импорту российской нефти и СПГ, а японские инвесторы приняли окончательное решение об участии в строительстве завода "Арктик СПГ — 2". РИА Новости разбиралось, почему Восток все чаще сотрудничает с Москвой по энергетическим вопросам.

Единоборства UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

Футбол Чорлука получил травму в товарищеском матче «Локомотива» Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука травмировался в товарищеском матче железнодорожников против юрмальского «Спартака» (2:0).

Авто В Сети УАЗ показал неизвестный концепт внедорожника УАЗ-3151 Рождению УАЗ-3151 как самостоятельной модели предшествовала масса различных концептов, большинство из которых были сразу забракованы руководством.

Футбол Кокорин и Мамаев освобождены по УДО Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.

Шоу-бизнес Марио Касас «признался» Регине Тодоренко в любви Регина Тодоренко хитростью вынудила испанского актера Марио Касаса сказать ей: «Я тебя люблю».

Политика Путин помиловал террориста Сенцова Президент РФ Владимир Путин помиловал 11 граждан Украины, также к обмену были согласованы 24 украинских военных моряка и сотрудника СБУ.

Общество Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.