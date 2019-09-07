Политика
RT на русскомВ бундестаге назвали неразумным саботирование «Северного потока — 2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле назвал неразумными действия критиков «Северного потока — 2», отметив, что они могут навредить Европе. Об этом он написал в статье для Die Welt.
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Глава Бундестага призвал противников «Северного потока-2» не срывать контракт
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