Политика

RT на русскомRT на русскомВ бундестаге назвали неразумным саботирование «Северного потока — 2»

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле назвал неразумными действия критиков «Северного потока — 2», отметив, что они могут навредить Европе. Об этом он написал в статье для Die Welt.
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