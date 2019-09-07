Политика

ИзвестияИзвестияГлава бундестага назвал саботаж «Северного потока – 2» неразумным

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле раскритиковал противников «Северного потока – 2», которые выступили против проекта после начала его реализации. Соответствующую статью главы немецкого парламента опубликовала в субботу, 7 сентября, газета Welt.
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Глава Бундестага предостерег критиков «Северного потока - 2» от действий по срыву проекта

ТАСС05:59

Глава бундестага предостерег критиков «Северного потока — 2»

РИА Новости09:55

Глава бундестага назвал саботаж «Северного потока – 2» неразумным

Известия06:38

Глава Бундестага призвал противников «Северного потока-2» не срывать контракт

Московский Комсомолец09:58

Глава Бундестага призвал к прекращению саботажа «Северного потока — 2»

News.ru06:18

Глава бундестага призвал прекратить саботаж «Северного потока — 2»

Life.ru10:06

В Германии предостерегли противников «Северного потока - 2» от саботирования проекта

Rambler News Service07:30
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Политика

Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной

Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
Газета.Ru 10:28
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В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости вчера в 14:00
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В штабе Навального в Петербурге нашли бюллетени для голосования

РИА Новости 10:57
Политика

США поприветствовали обмен между Россией и Украиной

США поприветствовали обмен заключенными между РФ и Украиной.
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Леклер выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Италии

Монегаск Шарль Леклер из команды "Феррари" показал лучшее время в квалификации Гран-при Италии - 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
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Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США

Ранее Макрон заявил, что отталкивать Россию от Европы — большая стратегическая ошибка, без глубокого пересмотра связей с Москвой невозможен новый европейский проект.
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Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

Как сообщили СМИ, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что в субботу, 7 сентября, он поговорил по телефону с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.
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Общество

Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя

Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
Происшествия

Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали

Известия 08:51
Политика

Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева

Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37
Единоборства

Хабиб и Порье сразятся за титул чемпиона мира UFC

Сегодня россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье сразятся в поединке за чемпионский титул UFC в легком весе.
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Экс-король Малайзии жалеет, что женился на «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии, султан Келантана Мухаммад V заявил, что сожалеет о своем браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной, сообщают "Известия".
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Освобожденных украинских моряков наградили

На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
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Видеотрансляция матча Англия – Болгария начнется в 19:00. Стерлинг, Рэшфорд и Кейн в старте

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этого матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.
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Происшествия

Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии

Газета.Ru 08:00
Футбол

Михайлович пропустит матч c «Брешией» из-за второго курса химиотерапии

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович пропустит матч 3-го тура Серии А с «Брешией».
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Культура

Исторический музей посвятит выставку Ленину

Государственный Исторический музей (ГИМ) в апреле 2020 года покажет выставку, посвященную Владимиру Ленину.
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Россия и Украина провели обмен заключенными по формуле «35 на 35»

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Диана Гурцкая спела для главного единоросса Москвы: «Я не вижу других кандидатов»

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Культура

Альбина Джанабаева ушла от Меладзе

Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
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Иран задержал в Персидском заливе судно с контрабандным топливом

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Футбол

РПЛ опубликовала расписание 9-го тура чемпионата России по футболу

Российская премьер-лига (РПЛ) на своем официальном сайте опубликовала расписание девятого тура чемпионата России по футболу.
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Звезда Marvel сыграет в новом фильме «Миссия невыполнима»

Какого персонажа сыграет звезда Marvel в новой "Миссии", пока не уточняется.
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Армия и оружие

Американские СМИ оценили российскую ракету «Булава»

Американские СМИ оценили технические данные российской баллистической ракеты "Булава", запущенной с подводной лодки проекта 955 "Борей" в акватории Баренцева моря.
Газета.Ru вчера в 08:00
Политика

Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве

Lenta.ru вчера в 11:26
Футбол

Неймар спас Дани Алвеса от насекомого

Бразильский нападающий французского футбольного клуба ПСЖ Неймар спас своего бывшего одноклубника Дани Алвеса от крупного насекомого.
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Политика

Евродепутат призвал Францию отменить антироссийские санкции

"Первым шагом в улучшении отношений с Россией должна стать отмена санкций", - заявил Мариани в эфире местной радиостанции.
Газета.Ru 05:13
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Олега Табакова растет копией Марины Зудиной

На днях Мария Табакова, которой уже исполнилось 13 лет, вместе с мамой и старшим братом пришла на открытие нового сезона Театра Табакова, который после смерти артиста возглавил Владимир Машков.
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Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
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Общество

В каких регионах есть вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц

В Челябинске в снабженческую компанию ищут инженера ПТО в дорожном строительстве и благоустройстве, обещают платить 100 тысяч рублей в месяц.
Российская газета 04:47
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