Политика
ИзвестияГлава бундестага назвал саботаж «Северного потока – 2» неразумным
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле раскритиковал противников «Северного потока – 2», которые выступили против проекта после начала его реализации. Соответствующую статью главы немецкого парламента опубликовала в субботу, 7 сентября, газета Welt.
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Глава Бундестага призвал противников «Северного потока-2» не срывать контракт
Московский Комсомолец09:58
В Германии предостерегли противников «Северного потока - 2» от саботирования проекта
Rambler News Service07:30
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Политика
Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной
Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
Газета.Ru 10:28
Экономика
В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости вчера в 14:00
Политика
США поприветствовали обмен между Россией и Украиной
США поприветствовали обмен заключенными между РФ и Украиной.
Народные новости 10:50
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Италии
Монегаск Шарль Леклер из команды "Феррари" показал лучшее время в квалификации Гран-при Италии - 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
ТАСС 10:33
Политика
Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США
Ранее Макрон заявил, что отталкивать Россию от Европы — большая стратегическая ошибка, без глубокого пересмотра связей с Москвой невозможен новый европейский проект.
РИА Новости 05:53
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Как сообщили СМИ, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что в субботу, 7 сентября, он поговорил по телефону с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.
Наша версия 08:33
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
Политика
Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева
Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37
Единоборства
Хабиб и Порье сразятся за титул чемпиона мира UFC
Сегодня россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье сразятся в поединке за чемпионский титул UFC в легком весе.
ProUfu.ru 10:20
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет, что женился на «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии, султан Келантана Мухаммад V заявил, что сожалеет о своем браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной, сообщают "Известия".
Sputnik Кыргызстан 08:46
Армия и оружие
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Футбол
Видеотрансляция матча Англия – Болгария начнется в 19:00. Стерлинг, Рэшфорд и Кейн в старте
На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этого матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Sports.ru 04:20
Футбол
Михайлович пропустит матч c «Брешией» из-за второго курса химиотерапии
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович пропустит матч 3-го тура Серии А с «Брешией».
Sports.ru 09:40
Культура
Исторический музей посвятит выставку Ленину
Государственный Исторический музей (ГИМ) в апреле 2020 года покажет выставку, посвященную Владимиру Ленину.
Ореанда-Новости 07:12
Музыка
Диана Гурцкая спела для главного единоросса Москвы: «Я не вижу других кандидатов»
Znak.com 07:31
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Футбол
РПЛ опубликовала расписание 9-го тура чемпионата России по футболу
Российская премьер-лига (РПЛ) на своем официальном сайте опубликовала расписание девятого тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 09:55
Кино
Звезда Marvel сыграет в новом фильме «Миссия невыполнима»
Какого персонажа сыграет звезда Marvel в новой "Миссии", пока не уточняется.
Life.ru 10:21
Армия и оружие
Американские СМИ оценили российскую ракету «Булава»
Американские СМИ оценили технические данные российской баллистической ракеты "Булава", запущенной с подводной лодки проекта 955 "Борей" в акватории Баренцева моря.
Газета.Ru вчера в 08:00
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
Lenta.ru вчера в 11:26
Футбол
Неймар спас Дани Алвеса от насекомого
Бразильский нападающий французского футбольного клуба ПСЖ Неймар спас своего бывшего одноклубника Дани Алвеса от крупного насекомого.
News.ru 10:47
Политика
Евродепутат призвал Францию отменить антироссийские санкции
"Первым шагом в улучшении отношений с Россией должна стать отмена санкций", - заявил Мариани в эфире местной радиостанции.
Газета.Ru 05:13
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Олега Табакова растет копией Марины Зудиной
На днях Мария Табакова, которой уже исполнилось 13 лет, вместе с мамой и старшим братом пришла на открытие нового сезона Театра Табакова, который после смерти артиста возглавил Владимир Машков.
Суть событий 10:07
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Общество
В каких регионах есть вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц
В Челябинске в снабженческую компанию ищут инженера ПТО в дорожном строительстве и благоустройстве, обещают платить 100 тысяч рублей в месяц.
Российская газета 04:47