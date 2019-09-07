Политика

РБКРБКГлава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
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Глава бундестага предостерег критиков «Северного потока — 2»

РИА Новости09:55

Глава Бундестага предостерег критиков «Северного потока - 2» от действий по срыву проекта

ТАСС05:59

Эксперт оценил заявление главы бундестага о «Северном потоке — 2»

RT на русском12:37

Глава бундестага назвал саботаж «Северного потока – 2» неразумным

Известия06:38

Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»

РБК14:18

Глава Бундестага призвал противников «Северного потока-2» не срывать контракт

Московский Комсомолец09:58

СП-2: Шойбле поведал о разрушенном доверии

Вести.Ru12:24
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Политика

Нидерланды потребовали от России выдать «свидетеля» по делу MH17

В тексте документа отмечается, что Нидерланды ранее просили украинскую стороны не включать свидетеля по делу о крушении в 2014 году малазийского боинга Владимира Цемаха в списки по обмену заключенными и осужденными между Россией и Украиной.
Газета.Ru 15:53
Космос

Дизайнеры показали интерьеры первого в мире космического отеля

Американский фонд The Gateway Foundation представил дизайн первого в мире космического отеля, который сможет вместить 400 туристов.
РБК 04 сентября в 08:44
Политика

В Госдепе поприветствовали развитие диалога между Россией и Украиной

Соединённые Штаты после освобождения на Украине и в РФ удерживаемых лиц сообщили, что рады видеть признаки более активного диалога между двумя странами, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента США в субботу.
РИА Новости 11:33
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

Комментируя возвращение задержанных в России украинцев, Зеленский рассказал о последнем телефонном разговоре с Путиным, который состоялся месяц назад 7 августа.
Суть событий 12:08
Политика

Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева

Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37
Происшествия

Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве

Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Кино

Фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля

Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале.
Известия 14:34
Здоровье

Врачи оспорили миф о вреде соли

"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Единоборства

Порье и Нурмагомедов прибыли на бой

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье прибыли на площадку The Arena в Абу-Даби, где в ночь 7 сентября проведут бой в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242.
Известия 15:42
Политика

Поклонская назвала вынужденной мерой решение освободить Сенцова

Московский Комсомолец 12:58
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии рассказал, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»

Бывший король Малайзии Мухаммад V признался, что сожалеет о браке с «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, сообщает газета New Straits Times.
Суть событий вчера в 14:57
Здоровье

60 тысяч детей тульской области отдохнули и оздоровились

Летом в Тульской области работало 483 оздоровительных организаций. Добавляется, что выраженный оздоровительный эффект отмечен у 93,9% детей.
Московский Комсомолец 12:05
Происшествия

В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования

Российская газета 12:48
Культура

Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Бывшая участница коллектива «ВИА Гра» Альбина Джанабаева подтвердила, что с февраля 2018 года прекратила работать с продюсером Константином Меладзе.
News.ru вчера в 08:50
Кино

HBO показал полный трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен

На YouTube-канале HBO появился первый трейлер мини-сериала «Екатерина Великая» о российской императрице.
Собака.ru 13:39
Армия и оружие

Россия заняла второе место в мире по мощности ВВС

Журнал The National Interest составил четверку самых мощных ВВС в мире.
Утро.ru 02:49
Происшествия

Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск

Основателя крупнейшего российского автодилера «Рольф» Сергея Петрова объявили в международный розыск, следствие попросило суд о его заочном аресте, передает «Интерфакс».
Дождь вчера в 04:39
Политика

Освобожденных украинских моряков наградили

На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Футбол

Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
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Игорь Крутой признался, что плохо танцует

Крутой признался, что танцор он так себе, и в подтверждение опубликовал в Instagram ролик, на котором Егор Крид во время вечеринки просит его повторить за ним танец.
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Здоровье

Онкологи назвали главные симптомы рака головы и шеи

Врачи-онкологи назвали признаки развития рака головы и шеи.
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Армия и оружие

В Севастополь прибыл новейший тральщик «Иван Антонов»

Новейший морской тральщик "Иван Антонов" после перехода через Атлантику прибыл к месту базирования в Севастополь, передает корреспондент РИА Новости Крым.
РИА Новости Крым 03:37
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Столицу Канады заполонили пьяные еноты

Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
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Спутник NASA заснял галактический феномен

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Происшествия

В результате ДТП в Екатеринбурге пострадали два пешехода

В результате ДТП пострадали два пассажира Solaris — 45-летняя женщина и 10-летний мальчик.
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Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»

России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
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Российские дети вернулись из Сирии в Москву

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«Уже старый дядя»: Акинфеев объяснил, почему не уходит из ЦСКА

Акинфеев играет за основную команду ЦСКА с 2003 года.
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Армия и оружие

В ФРГ: В новой дизайнерской парадной форме солдат должен выглядеть шикарно и лихо

В рубрике «Чтиво выходного дня» представляем материал об обсуждении в Германии «устаревшей» военной формы военнослужащих бундесвера.
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Стартовала квалификация Гран-при Италии

В Монце началась квалификация четырнадцатого этапа сезона-2019 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Италии.
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