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Глава делегации РФ в Вене заявил о готовности Москвы дать военный ответ НАТО

В противном случае НАТО может ожидать военный ответ РФ, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Национальная служба новостей
17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.
RT на русском
Сегодня же замминистра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что Вашингтон пока не ответил на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
Эхо Москвы
Один из пунктов обязывает Североатлантический альянс отказаться от расширения на восток, включая территорию Украины.
РИА Новости

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Глава делегации Гаврилов: США придётся говорить с Россией о гарантиях безопасности
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Глава делегации в Вене Гаврилов: Россия даст военный ответ, если НАТО продолжит давить
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