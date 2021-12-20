Life.ruГлава делегации РФ в Вене заявил о готовности Москвы дать военный ответ НАТОВ противном случае НАТО может ожидать военный ответ РФ, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Национальная служба новостей17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.RT на русскомСегодня же замминистра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что Вашингтон пока не ответил на предложения Москвы по гарантиям безопасности.Эхо МосквыОдин из пунктов обязывает Североатлантический альянс отказаться от расширения на восток, включая территорию Украины.РИА НовостиЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВSmotrim.ruDaily MoscowПрофильЦентральная Служба НовостейВечерняя МоскваRuposters.ruНациональная служба новостейНовостной фронтЦарьградDixiNewsНародные новостиУтроNewsRT на русскомThe Moscow PostФАНГлагоLКомсомольская правдаТК ЗвездаiReactorПодробнее о событииГлава делегации Гаврилов: США придётся говорить с Россией о гарантиях безопасностиRT на русском03:42Глава делегации в Вене Гаврилов: Россия даст военный ответ, если НАТО продолжит давитьРИА Новости03:33Самое цитируемоеГлава делегации в Вене Гаврилов: США придется говорить с Россией о гарантиях безопасностиИзвестия04:18Глава делегации в Вене Гаврилов пригрозил НАТО военным ответом в случае давленияLenta.ru03:15Глава делегации РФ: Россия даст военный ответ, если НАТО будет наступать на «больные точки»Газета.Ru03:12Глава делегации РФ в Вене: НАТО вынуждена серьезно подойти к инициативам безопасности РФТАСС03:035-я студия. Новые министры Германии и перспективы отношений с РоссиейSmotrim.ru05:04Показать ещёОценить735Поделиться