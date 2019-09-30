Глава украинской делегации в ПАСЕ и депутат Верховной рады Елизавета Ясько заявила, что нужно поддерживать диалог с Россией.

Глава делегации Украины в ПАСЕ сообщила о необходимости диалога с Россией

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