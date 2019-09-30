Политика
Газета.RuГлава делегации Украины в ПАСЕ сообщила о необходимости диалога с Россией
Глава украинской делегации в ПАСЕ и депутат Верховной рады Елизавета Ясько заявила, что нужно поддерживать диалог с Россией.
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Руководитель делегации Украины в ПАСЕ посчитала необходимым диалог с Россией
Московский Комсомолец21:50
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 23:30, Вашингтон
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РИА Новости 27 сентября в 18:53
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Lenta.ru 19:45
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Ранее информагентства сообщали, в том числе со ссылкой на представителей МЧС, что изменения в Правилах противопожарного режима касаются курения на балконе.
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Общество
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Газета.Ru 09:33
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Huawei запустит в России свой видеосервис
В ближайшие месяцы китайский производитель мобильных устройств и ноутбуков Huawei запустит сервис Huawei Video в России и еще в нескольких странах.
РБК вчера в 04:01
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В России может вырасти цена на молочную продукцию в ноябре
Отмечается, что возможный рост цен связан с тем, что в конце осени запускается заключительный этап электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) для готовой молочной продукции.
RT на русском 22:57
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Газета.Ru 20:51
Политика
Трамп желает встретиться с автором жалобы на его беседу с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что желает встретиться с человеком, который анонимно пожаловался на его разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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Напомним, последний раз призовое место на Кубке мира российские волейболистки завоевывали в 1999 году.
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РИА Новости 17:44
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Назван топ-3 недорогих иномарок для начинающих водителей
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В ЛНР заявили о минометных обстрелах со стороны силовиков
РИА Новости вчера в 07:42
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Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа невыдачу виз США российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
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