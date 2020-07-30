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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Глава департамента Amarkets: падение курса рубля не приведет к дефолту

Дефолт, на подобии «черного августа» 1998 года в сегодняшней ситуации в России невозможен, заявил руководитель аналитического департамента компании Amarkets Артем Деев 30 июля, сообщает РИА Новости.В источнике
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РИА Новости

Рубль дешевеет: ждать ли повторения «черного августа»

Нефть может опуститься ниже 40 долларов за баррель, рубль при этом (при поддержке ЦБ) не превысит 75 за доллар и 87 за евро, прогнозирует Артем Деев, руководитель аналитического департамента компании AMarkets.
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В ожидании «чёрного августа»: эксперты рассказали, что будет с рублём

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Россияне опасаются повторения «черного августа» 1998 года

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Глава департамента Amarkets: падение курса рубля не приведет к дефолту

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Аналитики оценили риски повторения «черного августа» для рубля

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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ruвчера в 12:27
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Пуск ракеты «Протон-М» перенесён на 31 июля из-за новых проверок

Госкорпорация уточнила, что решение принято в связи с необходимостью дополнительных проверок узлов и агрегатов Ракета должна вывести на орбиту российские телекоммуникационные космические аппараты "Экспресс-103" и "Экспресс-80".
Интерфаксвчера в 10:37
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На Сахалине против чиновника возбудили дело о халатности

«По результатам проведённой прокурорской проверки в отношении должностного лица Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность»)», — сообщили в Генпрокуратуре.
RT на русском03:23
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В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета00:18
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Главы Facebook, Apple и Google ответили на вопросы Конгресса о Китае

Главы корпораций Facebook, Apple и Google ответили во время слушаний в подкомитете по антимонопольной политике юридического комитета палаты представителей Конгресса США на вопросы о том, крадут ли власти Китая технологии у американского бизнеса.
Газета.Ru01:34

Пособия по безработице в России могут увеличить в разы

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений письмо с предложением поднять минимальное пособие по безработице до регионального прожиточного минимума, соответствующего второму кварталу предыдущего года, а максимальное – до уровня средней зарплаты.
Газета.Ru02:48
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