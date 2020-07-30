Глава департамента Amarkets: падение курса рубля не приведет к дефолту
Дефолт, на подобии «черного августа» 1998 года в сегодняшней ситуации в России невозможен, заявил руководитель аналитического департамента компании Amarkets Артем Деев 30 июля, сообщает РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
Рубль дешевеет: ждать ли повторения «черного августа»
Нефть может опуститься ниже 40 долларов за баррель, рубль при этом (при поддержке ЦБ) не превысит 75 за доллар и 87 за евро, прогнозирует Артем Деев, руководитель аналитического департамента компании AMarkets.
РИА Новости01:00
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