Финансы

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаГлава департамента Amarkets: падение курса рубля не приведет к дефолту

Дефолт, на подобии «черного августа» 1998 года в сегодняшней ситуации в России невозможен, заявил руководитель аналитического департамента компании Amarkets Артем Деев 30 июля, сообщает РИА Новости.
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Рубль дешевеет: ждать ли повторения «черного августа»

Нефть может опуститься ниже 40 долларов за баррель, рубль при этом (при поддержке ЦБ) не превысит 75 за доллар и 87 за евро, прогнозирует Артем Деев, руководитель аналитического департамента компании AMarkets.
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Глава департамента Amarkets: падение курса рубля не приведет к дефолту

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В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа

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Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

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Шоу-бизнес

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Ведущая программы "Утро России" на телеканале "Россия 1" Елена Ландер уволилась и покидает страну, подтвердили в Facebook телеканала.
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Фото игровой формы «Зенита» на новый сезон появилось в Сети

В Сети появились снимки новой игровой формы петербургского «Зенита» на сезон 2020/21.
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Журналист Аббас Джума: в Белоруссии задержали сотрудников ЧВК «Мар»

Правоохранители Белоруссии задержали в пансионате под Минском и на юге страны представителей ЧВК Мар, написал в своем Telegram-канале международный журналист Аббас Джума.
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Общество

На Украине выявили рекордное число новых заболевших COVID-19 за сутки

Общее число больных COVID-19 в стране выросло до 68 794 человек. Из них 1673 умерли (23 за последние сутки), 38 154 вылечились.
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«Зулейха открывает глаза» стал самым популярным сериалом в России

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Украина может запросить экстрадицию россиян, задержанных в Белоруссии

Правоохранительные органы Украины могут запросить экстрадицию задержанных в Белоруссии россиян, заявили в министерстве иностранных дел Украины.
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Общество

ФСИН назвала самую популярную книгу российских заключенных

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) назвала самые популярные книги в колониях.
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

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«Оренбург» вновь арендовал Капленко у «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Кирилл Капленко продолжит карьеру в «Оренбурге». Капленко арендован оренбуржским клубом до конца сезона-2020/21.
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Общество

RT получил экспертизу высказывания Навального

В экспертно-правовой центр «Топ Эксперт» за экспертизой высказывания обратился доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС, бывший вице-губернатор Кировской области Сергей Карнаухов.
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В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
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Экономика

Что ждет россиян в августе 2020 года

С 1 августа стоимость газа для населения вырастет на 3%. Новые цены должны были быть установлены с 1 июля, однако приказ был выпущен с опозданием.
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Россиянам разрешат называться эльфами и гоблинами при переписи

В июне стало известно, что Всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года.
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Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
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Доля одобренных кредитов зарплатным клиентам снизилась до минимума

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Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
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