Нефть может опуститься ниже 40 долларов за баррель, рубль при этом (при поддержке ЦБ) не превысит 75 за доллар и 87 за евро, прогнозирует Артем Деев, руководитель аналитического департамента компании AMarkets.

с чего всё началось

Дефолт, на подобии «черного августа» 1998 года в сегодняшней ситуации в России невозможен, заявил руководитель аналитического департамента компании Amarkets Артем Деев 30 июля, сообщает РИА Новости.

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