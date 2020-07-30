Финансы
ИА Красная ВеснаГлава департамента Amarkets: падение курса рубля не приведет к дефолту
Дефолт, на подобии «черного августа» 1998 года в сегодняшней ситуации в России невозможен, заявил руководитель аналитического департамента компании Amarkets Артем Деев 30 июля, сообщает РИА Новости.
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Нефть может опуститься ниже 40 долларов за баррель, рубль при этом (при поддержке ЦБ) не превысит 75 за доллар и 87 за евро, прогнозирует Артем Деев, руководитель аналитического департамента компании AMarkets.РИА Новости01:00
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Политика
Совбез Белоруссии допустил отключение интернета во время выборов
Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков встретился с кандидатами в президенты республики и не исключил, что интернета будут отключать на несогласованных акциях, если они произойдут в дни выборов.
Невские Новости 04:20
Политика
Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК
Белорусский президент Александр Лукашенко поручил главе КГБ страны Валерию Вакульчику разобраться с задержанием иностранных граждан, которые предположительно являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК), передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 12:32
Происшествия
В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа
В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
Шоу-бизнес
Дарья Мороз примерила образ длинноволосой брюнетки
На своей странице в Instagram Дарья Мороз опубликовала новое фото, на котором предстала в новом имидже.
Народные новости вчера в 13:56
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании всех отделений Сбербанка в Москве
Правоохранительные органы Москвы проводят проверки всех отделений Сбербанка города после сообщения об угрозе взрыва в них.
RT на русском 03:56
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Шоу-бизнес
Ведущая «России 1» уволилась и покидает страну
Ведущая программы "Утро России" на телеканале "Россия 1" Елена Ландер уволилась и покидает страну, подтвердили в Facebook телеканала.
Газета.Ru 03:46
Футбол
Фото игровой формы «Зенита» на новый сезон появилось в Сети
В Сети появились снимки новой игровой формы петербургского «Зенита» на сезон 2020/21.
КП - Санкт-Петербург 04:51
Политика
Журналист Аббас Джума: в Белоруссии задержали сотрудников ЧВК «Мар»
Правоохранители Белоруссии задержали в пансионате под Минском и на юге страны представителей ЧВК Мар, написал в своем Telegram-канале международный журналист Аббас Джума.
iReactor 03:35
Общество
На Украине выявили рекордное число новых заболевших COVID-19 за сутки
Общее число больных COVID-19 в стране выросло до 68 794 человек. Из них 1673 умерли (23 за последние сутки), 38 154 вылечились.
РБК 03:45
Хоккей
Ковалев назвал Малкина и Тарасенко лучшими россиянами в НХЛ
ProstoProSport 03:10
Кино
«Зулейха открывает глаза» стал самым популярным сериалом в России
Evo-rus.com 04:40
Политика
Украина может запросить экстрадицию россиян, задержанных в Белоруссии
Правоохранительные органы Украины могут запросить экстрадицию задержанных в Белоруссии россиян, заявили в министерстве иностранных дел Украины.
Реальное время 05:03
Общество
ФСИН назвала самую популярную книгу российских заключенных
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) назвала самые популярные книги в колониях.
АБН 05:30
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 28 июля в 19:56
Футбол
«Оренбург» вновь арендовал Капленко у «Зенита»
Полузащитник «Зенита» Кирилл Капленко продолжит карьеру в «Оренбурге». Капленко арендован оренбуржским клубом до конца сезона-2020/21.
Metaratings 05:12
Общество
RT получил экспертизу высказывания Навального
В экспертно-правовой центр «Топ Эксперт» за экспертизой высказывания обратился доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС, бывший вице-губернатор Кировской области Сергей Карнаухов.
RT на русском 03:02
Политика
В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
Экономика
Что ждет россиян в августе 2020 года
С 1 августа стоимость газа для населения вырастет на 3%. Новые цены должны были быть установлены с 1 июля, однако приказ был выпущен с опозданием.
Коммерсантъ 05:39
Общество
Россиянам разрешат называться эльфами и гоблинами при переписи
В июне стало известно, что Всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года.
Известия 05:24
Гаджеты
OnePlus Nord имеет проблему с дисплеем
Всего через неделю после начала продаж OnePlus Nord у смартфона обнаружена странная проблема – дисплей аппарата при низкой яркости искажает цвета, показывая фиолетовые и зеленые оттенки там, где их нет.
MobiDevices 03:53
Общество
Стало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса
Ранее сообщалось, что люди, вылечившиеся от коронавируса, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут заболеть повторно во время второй волны COVID-19.
Газета.Ru вчера в 18:23
Кино
Квентин Тарантино назвал фильмы всех времен
Коммерсантъ FM 28 июля в 04:51
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Общество
Роспотребнадзор: коронавирус погибает в воде за 72 часа
Коммерсантъ 02:17
Экономика
Доля одобренных кредитов зарплатным клиентам снизилась до минимума
В июне банки отклонили две трети заявок на потребкредиты от зарплатных клиентов. Это минимальный показатель с начала пандемии.
Известия вчера в 18:30
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51