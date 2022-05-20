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Глава департамента ЦБ Тремазов призвал дать больше свободы бизнесу для роста экономики РФ

FINMARKET.RU - Директор департамента денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России Кирилл Тремасов считает, что процесс структурной перестройки экономики РФ может продолжиться за пределами 2024 года, но основные изменения произойдут в ближайшие год-полтора.
Финмаркет
Тремасов отметил, что последняя статистика говорит о том, что ситуация в экономике развивается лучше того, что ЦБ видел еще месяц назад.
РИА Новости
Согласно официальному прогнозу, спад российской экономики составит 8-10% по итогам года.
Соловей.Инфо
По официальному прогнозу ЦБ, спад экономики России по итогам текущего года составит от 8 до 10%, в 2023 году - до 3%, а в 2024 году начнется восстановительный рост - в интервале 2,5-3,5%.
РИА Новости

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