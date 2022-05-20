FINMARKET.RU - Директор департамента денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России Кирилл Тремасов считает, что процесс структурной перестройки экономики РФ может продолжиться за пределами 2024 года, но основные изменения произойдут в ближайшие год-полтора.
Президент России Владимир Путин поручил правительству оценить принятые странами–членами Всемирной торговой организации (ВТО) меры по ограничению торговли с РФ на предмет их соответствия правилам и принципам организации и представить предложения по обжалованию таких мер.
«Обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций», — заявило ведомство.
Для ответа на угрозы у российских западных границ до конца 2022 года в Западном военном округе будут созданы 12 новых воинских частей и подразделений, сообщил в пятницу на коллегии Минобороны России министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
«Все задачи, которые были поставлены президентом [России Владимиром] Путиным, прежде всего, защита людей, мирных граждан на Украине, прежде всего в Донбассе, недопущение создания на Украине прямых угроз безопасности нашей страны, будут, конечно же, выполнены», — заключил министр.
Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть целесообразность сохранения института консолидированной группы налогоплательщиков (КГН), соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.