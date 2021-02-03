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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Глава департамента ЦБ предложила продлить льготную ипотеку не во всех регионах

Госпожа Данилова считает, что продлевать программу можно только в отдельных регионах. «Я думаю, программу можно продлить таргетированно на те регионы, где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья и где такая программа будет необходима»,— сказала глава департамента «РИА Новости».В источнике
Елизавета Даниловароссийская поэтесса
Льготная программа должна постепенно сворачиваться, чтобы не приводить к избыточным рискам. Важно следить за динамикой цен на жилье — они в последние годы довольно быстро росли, отчасти на фоне роста ипотеки, отчасти из-за недостаточного предложения жилья.Известия
С чего всё началось
РИА Новости

В Центробанке выступили за закрытие одной из программ льготной ипотеки

Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5 процента, заявила в интервью РИА Новости глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.
РИА Новости19:17
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В ЦБ выступили против продления льготной ипотеки во всех регионах

РБК21:19
Коммерсантъ

Глава департамента ЦБ предложила продлить льготную ипотеку не во всех регионах

Коммерсантъ20:42
ПРАЙМ

ЦБ пояснил причины сворачивания льготной ипотеки под 6,5%

ПРАЙМ19:11
Московский Комсомолец

ЦБ предложил продлить льготную ипотеку

Московский Комсомолец19:42
РИА Новости

В Центробанке выступили за закрытие одной из программ льготной ипотеки

РИА Новости19:17
Lenta.ru

В Центробанке заявили о необходимости сворачивания льготной ипотеки

Lenta.ru20:01
RT на русском

ЦБ оценил возможность продления льготной ипотеки под 6,5%

RT на русском19:10

Псаки высказалась о несуществующем самолете на пресс-конференции

Пресс-секретаря президента США Джо Байдена Джен Псаки обвинили в неуважении к Вооруженным силам США: вместо того чтобы ответить на вопрос о US Space Force, космических силах страны, она высказалась о некоем несуществующем самолете, передает Politico.
Lenta.ru00:47

В Новосибирске прокуратура проверит отключение электричества в 16 домах

«Прокуратура Ленинского района г. Новосибирска в связи с отключением жителей многоквартирных домов от электричества организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ и об электроэнергетике», — говорится в сообщении ведомства.
РБК02:31

Россия поставит Индии первый полк С-400 до конца года

Выполнение контракта на поставку систем ПВО С-400 Индии идёт по графику, Нью-Дели получит первый полк этих комплексов до конца года, заявил журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов в ходе выставки Aero India-2021.
РИА Новости02:17