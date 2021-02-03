Госпожа Данилова считает, что продлевать программу можно только в отдельных регионах. «Я думаю, программу можно продлить таргетированно на те регионы, где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья и где такая программа будет необходима»,— сказала глава департамента «РИА Новости».

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Елизавета Данилова российская поэтесса Льготная программа должна постепенно сворачиваться, чтобы не приводить к избыточным рискам. Важно следить за динамикой цен на жилье — они в последние годы довольно быстро росли, отчасти на фоне роста ипотеки, отчасти из-за недостаточного предложения жилья. Известия

С чего всё началось В Центробанке выступили за закрытие одной из программ льготной ипотеки Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5 процента, заявила в интервью РИА Новости глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова. РИА Новости 19:17